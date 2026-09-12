Putin paralajmëron Evropën: Trupat evropiane në Ukrainë do të nënkuptonin luftë me Rusinë
Presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se çdo vendosje e trupave evropiane në territorin e Ukrainës do të konsiderohej nga Moska si një “luftë kundër Rusisë”. Duke folur të martën, Putin iu referua diskutimeve të liderëve evropianë për mundësinë e dërgimit të forcave ushtarake në Ukrainë, duke e cilësuar një skenar të tillë si një përshkallëzim të drejtpërdrejtë të konfliktit.
“Për momentin, ata po thonë se po shqyrtojnë mënyrën e dërgimit të trupave në territorin ukrainas. Kjo do të thotë një luftë kundër Rusisë”, deklaroi Putin, sipas agjencive ruse të lajmeve. Megjithatë, presidenti rus theksoi se Moska nuk ka synim të kërcënojë vendet evropiane. “Ne nuk kërcënojmë dhe nuk kemi ndërmend të kërcënojmë vendet evropiane. Pse duhet ta bëjmë këtë? Askush nuk e kupton që ne nuk kemi arsye të përplasemi me Evropën”, tha ai.
Putin akuzoi gjithashtu liderët evropianë se po përpiqen të frikësojnë qytetarët e tyre duke përdorur atë që ai e cilësoi si një “kërcënim imagjinar” nga Rusia. “Ky kërcënim nuk ekziston dhe nuk ka ekzistuar kurrë”, u shpreh presidenti rus. Moska e ka konsideruar prej kohësh dërgimin e trupave perëndimore në Ukrainë si një vijë të kuqe. Ideja e një pranie të mundshme ushtarake evropiane në Ukrainë është diskutuar periodikisht nga liderët e vendeve evropiane, veçanërisht në kuadër të skenarëve për garantimin e sigurisë së Ukrainës, por deri tani nuk ka marrë formën e një dislokimi të drejtpërdrejtë të forcave evropiane në terren.
Deklaratat e fundit të Putinit vijnë në një moment kur diskutimet për rolin e Evropës në sigurinë e Ukrainës dhe për të ardhmen e konfliktit vazhdojnë të mbeten një nga çështjet më të ndjeshme në marrëdhëniet mes Moskës dhe Perëndimit.