Putin paralajmëron: Dërgesa e Tomahawk në Ukrainë do të shkatërronte marrëdhëniet me SHBA-në
Presidenti rus Vladimir Putin tha se nëse Shtetet e Bashkuara do të dërgonin raketa Tomahawk në Ukrainë për sulme me rreze të gjatë veprimi thellë në Rusi, kjo do të çonte në shkatërrimin e marrëdhënieve të Moskës me Uashingtonin, raportoi Reuters .
“Kjo do të çojë në shkatërrimin e marrëdhënieve tona, ose të paktën në trendet pozitive që kanë dalë në këto marrëdhënie”, tha Putin në një videoklip të publikuar të dielën nga gazetari i televizionit shtetëror rus, Pavel Zarubin.
Më pak se dy muaj pasi Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u takua me Putinin në një samit në Alaska, paqja duket edhe më larg ndërsa forcat ruse përparojnë në Ukrainë, dronët rusë fluturojnë në hapësirën ajrore të NATO-s dhe tani Uashingtoni flet për pjesëmarrje të drejtpërdrejtë në sulme thellë brenda fuqisë më të madhe bërthamore në botë.
Trump ka thënë se është i zhgënjyer me Putinin që nuk bëri paqe dhe e quajti Rusinë një “tigër letre” për dështimin në nënshtrimin e Ukrainës. Putin iu kundërpërgjigj javën e kaluar, duke pyetur nëse NATO është një “tigër letre” për dështimin në ndalimin e përparimit të Rusisë.
Zëvendëspresidenti i SHBA-së, J.D. Vance, tha muajin e kaluar se Uashingtoni po shqyrtonte kërkesën e Ukrainës për të marrë raketa Tomahawk me rreze të gjatë veprimi që mund të godisnin thellë në Rusi, përfshirë Moskën, megjithëse nuk ishte e qartë nëse ishte marrë një vendim përfundimtar.
Gazeta “Wall Street Journal” raportoi javën e kaluar se Shtetet e Bashkuara do t’i jepnin Ukrainës informacione mbi objektivat e infrastrukturës energjetike me rreze të gjatë veprimi në Rusi, ndërkohë që do të shqyrtonin nëse do të dërgonin raketa në Ukrainë që mund të përdoren në sulme të tilla. Dy zyrtarë e konfirmuan raportin e gazetës për “Reuters”.
Por një zyrtar amerikan dhe tre burime të tjera i thanë Reuters se dëshira e administratës Trump për të dërguar raketa Tomahawk me rreze të gjatë veprimi në Ukrainë mund të mos jetë e qëndrueshme, pasi stoqet aktuale janë të destinuara për Marinën Amerikane dhe përdorime të tjera.
Raketat lundruese Tomahawk kanë një rreze veprimi prej 2,500 kilometrash (1,550 milje), që do të thotë se nëse Ukraina do t’i merrte raketat, atëherë Kremlini dhe e gjithë Rusia evropiane do të ishin brenda rrezes së veprimit.
Putin tha të enjten se është e pamundur të përdoren raketat Tomahawk pa pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të personelit ushtarak amerikan dhe për këtë arsye çdo furnizim i raketave të tilla në Ukrainë do të shkaktonte një “fazë cilësisht të re të përshkallëzimit”.