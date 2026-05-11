Putin paralajmëroi fundin e luftës/ Zelensky ‘shuan’ shpresat: Rusia po përgatitet për sulme të reja

Putin paralajmëroi fundin e luftës/ Zelensky ‘shuan’ shpresat: Rusia po përgatitet për sulme të reja

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka deklaruar se armiqësitë me ushtrinë ruse  vazhdojnë pavarësisht një armëpushimi tre-ditor të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Gjithashtu presidenti ukrainas ka akuzuar Rusinë se nuk ka për qëllim t’i jepte fund luftës më shumë se katërvjeçare.

“Sot, nuk pati heshtje në front, pati beteja. Ne vumë re gjithçka. Gjithashtu vërejmë se Rusia nuk ka ndërmend t’i japë fund luftës. Fatkeqësisht, ajo po përgatit sulme të reja”, tha ai.

Kujtojmë se presidenti rus Vladimir Putin më herët deklaroi se lufta me Ukrainën është drejt fundit, gjë e cila duket se hidhet poshtë nga presidenti Zelensky.

MARKETING

Të ngjajshme

Spanja: BE duhet të ndërtojë ushtrinë e saj mes dyshimeve për mbështetjen amerikane

Spanja: BE duhet të ndërtojë ushtrinë e saj mes dyshimeve për mbështetjen amerikane

Siljanovska-Davkova: Maqedonia ka nevojë thelbësore për bashkëpunim me diasporën

Siljanovska-Davkova: Maqedonia ka nevojë thelbësore për bashkëpunim me diasporën

Trump mbron reagimin e SHBA-së ndaj hantavirusit dhe tërheqjen nga OBSH-ja

Trump mbron reagimin e SHBA-së ndaj hantavirusit dhe tërheqjen nga OBSH-ja

Mexhiti: Pa balancues, përfaqësimi i shqiptarëve ka funksionuar më mirë

Mexhiti: Pa balancues, përfaqësimi i shqiptarëve ka funksionuar më mirë

Cilët janë prioritetet e para të VLEN-it si parti e unifikuar? Përgjigjet Mexhiti

Cilët janë prioritetet e para të VLEN-it si parti e unifikuar? Përgjigjet Mexhiti

Mexhiti: E ndalova nënshtrimin e Haqim Ramadanit pas zgjedhjeve ndaj kryetarit të ri në Bërvenicë

Mexhiti: E ndalova nënshtrimin e Haqim Ramadanit pas zgjedhjeve ndaj kryetarit të ri në Bërvenicë