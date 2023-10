Putin mbështet krijimin e një shteti të pavarur palestinez

Vladimir Putin tha në një deklaratë se ishte në favor të procesit politik për krijimin e një shteti palestinez që do të bashkëjetojë paqësisht me Izraelin, siç raportohet nga shërbimi për shtyp i Kremlinit.

“Arsyeja e përshkallëzimit aktual të paprecedentë të situatës në Lindjen e Mesme është mosnjohja e Palestinës. Në këtë kontekst, Vladimir Putin rithekson qëndrimin e tij parimor në favor të rifillimit të procesit politik për të arritur një zgjidhje afatgjatë dhe të drejtë të problemit palestinez mbi një bazë ligjore ndërkombëtare, e cila do të parashikojë krijimin e një shteti të pavarur palestinez që do të bashkëjetojnë në mënyrë paqësore dhe me siguri me Izraelin”, thuhet në deklaratë.

Në të njëjtën kohë, presidenti rus konfirmoi synimin e vendit të tij për t’u koordinuar me “të gjithë partnerët që mendojnë në mënyrë konstruktive për të ndaluar konfliktet midis Izraelit dhe Palestinës”.

Vladimir Putin thekson papranueshmërinë e çdo forme dhune kundër civilëve dhe thekson se Rusia thellësisht simpatizon të gjitha viktimat, të afërmit dhe miqtë e të vrarëve si rezultat i konfliktit të armatosur dhe është e gatshme të ofrojë ndihmë humanitare. Angazhimi i palës ruse për të bashkërenduar përpjekjet e përbashkëta të partnerëve në mënyrë konstruktive u konfirmua nga projekt-rezoluta që ai i paraqiti Këshillit të Sigurimit të OKB-së për shpalljen e një armëpushimi të menjëhershëm humanitar, i cili është i balancuar dhe i pa politizuar.

