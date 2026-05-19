Putin: Marrëdhëniet me Kinën në nivel të paparë, nuk jemi kundër askujt
Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se marrëdhëniet mes Rusisë dhe Kinës kanë arritur një “nivel të paparë”, ndërsa theksoi se miqësia mes dy vendeve “nuk është e drejtuar kundër askujt”.
Në një video-mesazh para udhëtimit, Putin tha se Moska dhe Pekini janë të përkushtuara për të zgjeruar bashkëpunimin në fusha si politika, ekonomia, mbrojtja dhe shkëmbimet humanitare.
“Miqësia jonë nuk është e drejtuar kundër askujt”, u shpreh Putin, duke shtuar se lidhjet mes dy vendeve bazohen në “mirëkuptim dhe besim të ndërsjellë”, si dhe në mbështetjen për sovranitetin dhe interesat thelbësore të njëri-tjetrit.
Presidenti rus e përshkroi Xi Jinping si një “mik të mirë prej kohësh” dhe theksoi rëndësinë e kontakteve të rregullta të nivelit të lartë për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe.
Sipas Putinit, Rusia dhe Kina kanë ndërtuar një “partneritet strategjik gjithëpërfshirës” që nga nënshkrimi i Traktatit të Fqinjësisë së Mirë dhe Bashkëpunimit Miqësor 25 vite më parë.