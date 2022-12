Putin lejon vendet perëndimore të paguajnë borxhet e tyre në valuta të huaja

Përmes një dekreti të nënshkruar nga presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, vendet perëndimore lejohen që të paguajnë me valuta të huaja si euro dhe dollarë borxhet e tyre ndaj gazit natyror rus, transmeton Anadolu Agency (AA).

Me deklaratën e nënshkruar nga Putini u bë ndryshim në vendimin i cili theksonte se vendet perëndimore të cilat zbatojnë sanksione ndaj Rusisë dhe të cilat cilësohen si “jo mike” mund të paguajnë gazin rus vetëm me rubla.

Sipas dekretit, vendet “jo mike” që importojnë gazin rus lejohen të paguajnë borxhet e tyre në valuta të huaja si euro dhe dollarë dhe pagesa e borxhit nga vendet në fjalë nuk nënkupton fillimin sërish të gazit rus.

Sipas dekretit që Putin nënshkroi më 31 mars, ishte e nevojshme që vendet që blejnë gazin rus të hapin llogari në “Gazprombank” dhe fondet në fjalë pas pagesës në këtë bankë ktheheshin në rubla në Bursën e Moskës.

Kompania ruse e energjisë “Gazprom” ndaloi furnizimin me gaz natyror për Poloninë, Bullgarinë, Finlandën, Holandën dhe disa kompani evropiane me arsyen se nuk bëjnë pagesa me rubla.