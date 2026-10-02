Putin kërcënon Perëndimin: Rusia mund të përdorë të gjitha armët nëse sulmohet Kaliningradi

Putin kërcënon Perëndimin: Rusia mund të përdorë të gjitha armët nëse sulmohet Kaliningradi

Presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar Perëndimin se Rusia mund të përdorë “të gjitha armët” që ka në dispozicion, përfshirë armët bërthamore, në rast të një sulmi ndaj territorit rus, duke iu referuar veçanërisht Kaliningradit.

MARKETING

Shik.mk

Deklaratat u bënë në forumin vjetor Valdai, në një kohë kur tensionet janë rritur rreth Kaliningradit, territor rus i militarizuar dhe i vendosur mes Polonisë, Lituanisë dhe Detit Baltik.

“Nëse bëhet fjalë për një sulm të drejtpërdrejtë ndaj Federatës Ruse… atëherë çështja e përdorimit nga Federata Ruse të të gjitha llojeve të armëve në dispozicion do të jetë në mënyrë të pashmangshme dhe të menjëhershme në axhendë. Kjo është e pashmangshme”, tha Putin.

Në muajt e fundit, vendet anëtare të NATO-s kanë zhvilluar disa stërvitje ushtarake në zonat pranë Kaliningradit. Moska i ka cilësuar këto aktivitete si “provokuese”, ndërsa NATO ka dënuar kërcënimet ruse dhe, në veçanti, retorikën bërthamore.

Putin ka kritikuar gjithashtu stërvitjet e vazhdueshme ushtarake në Detin Baltik dhe ato që ai i përshkroi si përpjekje për të ndaluar ose kapur anijet ruse.

“E gjithë kjo përbën një përshkallëzim”, deklaroi presidenti rus.

Putin theksoi se Rusia nuk synon të sulmojë vendet evropiane, duke përmendur vitet 2029, 2030 dhe 2050. Megjithatë, ai paralajmëroi se në rast të një agresioni kundër Rusisë, Moska do të përgjigjej.

“Ne nuk kemi ndërmend të sulmojmë askënd, as në vitin 2029, as në vitin 2030, as në vitin 2050. Megjithatë, nëse përballemi me agresion, do të jemi të detyruar të përgjigjemi”, tha Putin.

MARKETING

Të ngjajshme

Protestuesit zhvendosen te Ministria e Drejtësisë, Haziri kërkon procedimin e ligjit për Specialen

Protestuesit zhvendosen te Ministria e Drejtësisë, Haziri kërkon procedimin e ligjit për Specialen

Ushtria e Jemenit: 1 540 pjesëtarë të Huthive të vrarë ose plagosur gjatë 24 orëve të fundit

Ushtria e Jemenit: 1 540 pjesëtarë të Huthive të vrarë ose plagosur gjatë 24 orëve të fundit

Mucunski ka kërkuar takim me ministren bullgare të Punëve të Jashtme, Petrova-Çamova

Mucunski ka kërkuar takim me ministren bullgare të Punëve të Jashtme, Petrova-Çamova

Siljanovska-Davkova: Garantimi i mundësive të njëjta për ne si ato për Ukrainën dhe Moldavinë do të rikthejë besimin dhe motivimin tonë për BE-në

Siljanovska-Davkova: Garantimi i mundësive të njëjta për ne si ato për Ukrainën dhe Moldavinë do të rikthejë besimin dhe motivimin tonë për BE-në

Petrovska: Po marr kërcënime serioze vetëm që të heshti dhe të mos kërkoj reforma në LSDM

Petrovska: Po marr kërcënime serioze vetëm që të heshti dhe të mos kërkoj reforma në LSDM

Kos: RMV në grupin e vendeve që ende nuk kanë avancuar në negociatat me BE-në, ndryshe nga Shqipëria dhe Mali i Zi

Kos: RMV në grupin e vendeve që ende nuk kanë avancuar në negociatat me BE-në, ndryshe nga Shqipëria dhe Mali i Zi