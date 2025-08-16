Putin jep komentet e para mbi takimin me Trumpin në Alaskë

Putin jep komentet e para mbi takimin me Trumpin në Alaskë

Vladimir Putin tha se vizita e tij në Alaskë ishte “e dobishme dhe në kohën e duhur”.

Udhëheqësi rus tha gjithashtu se biseda që pati me Donald Trumpin ishte “e sinqertë dhe thelbësore”.

Sipas Putinit, Rusia respekton qëndrimin e SHBA-së për konfliktin në Ukrainë, shkruan skynews.

Duhet theksuar se Putin më parë foli për nevojën për të eliminuar “shkaqet rrënjësore” të konfliktit.

Kjo frazë në thelb do të thotë që Moska nuk ka ndërmend të zbutë vijat e saj të kuqe.

Ndryshe, takimi i Trumpit dhe Putinit në Alaska ka bërë që të reagojnë edhe shumë liderë evropianë.

MARKETING

Të ngjajshme

Mickoski: Në gjysmën e parë të vitit 2025, turizmi në Maqedoni ka regjistruar rritje prej 13,5 për qind

Mickoski: Në gjysmën e parë të vitit 2025, turizmi në Maqedoni ka regjistruar rritje prej 13,5 për qind

Kodi Zgjedhor, ASH-Sela: U konfirmua që kjo qeveri nuk e ka shumicën e Badinterit

Kodi Zgjedhor, ASH-Sela: U konfirmua që kjo qeveri nuk e ka shumicën e Badinterit

DPHM: Prej nesër deri të martën do të mbajë mot jostabil, me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima

DPHM: Prej nesër deri të martën do të mbajë mot jostabil, me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima

Zelensky refuzon kategorikisht të japë Donbasin në bisedimet me Trump

Zelensky refuzon kategorikisht të japë Donbasin në bisedimet me Trump

Kryeministrja daneze: Netanyahu është bërë një problem më vete

Kryeministrja daneze: Netanyahu është bërë një problem më vete

Ilir Hasani: Dështoi përpjekja për Kodin Zgjedhor – legjitimiteti është në anën tonë, 18 me 11!

Ilir Hasani: Dështoi përpjekja për Kodin Zgjedhor – legjitimiteti është në anën tonë, 18 me 11!