Putin jep komentet e para mbi takimin me Trumpin në Alaskë
Vladimir Putin tha se vizita e tij në Alaskë ishte “e dobishme dhe në kohën e duhur”.
Udhëheqësi rus tha gjithashtu se biseda që pati me Donald Trumpin ishte “e sinqertë dhe thelbësore”.
Sipas Putinit, Rusia respekton qëndrimin e SHBA-së për konfliktin në Ukrainë, shkruan skynews.
Duhet theksuar se Putin më parë foli për nevojën për të eliminuar “shkaqet rrënjësore” të konfliktit.
Kjo frazë në thelb do të thotë që Moska nuk ka ndërmend të zbutë vijat e saj të kuqe.
Ndryshe, takimi i Trumpit dhe Putinit në Alaska ka bërë që të reagojnë edhe shumë liderë evropianë.