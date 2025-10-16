Putin i thotë Trumpit se transferimi i mundshëm i raketave ‘Tomahawk’ në Ukrainë do të dëmtojë marrëdhëniet Rusi-SHBA

Putin i thotë Trumpit se transferimi i mundshëm i raketave ‘Tomahawk’ në Ukrainë do të dëmtojë marrëdhëniet Rusi-SHBA

Presidenti rus, Vladimir Putin, në një telefonatë i tha homologut të tij amerikan, Donald Trump, se dërgesat e mundshme të raketave lundruese ‘Tomahawk’ me rreze të gjatë veprimi në Ukrainë do të dëmtojnë lidhjet midis Moskës dhe Washingtonit, transmeton Anadolu.

“Putin përsëriti tezën e tij se raketat ‘Tomahawk’ nuk do të ndryshojnë situatën në fushën e betejës, por do të shkaktojnë dëme të konsiderueshme në marrëdhëniet midis vendeve tona, për të mos përmendur perspektivat për një zgjidhje paqësore (në Ukrainë)”, u tha ndihmësi presidencial rus, Yuri Ushakov, gazetarëve në një konferencë për media.

Duke theksuar se biseda gati dy orë e gjysmë ishte “shumë substanciale, por edhe jashtëzakonisht e sinqertë dhe konfidenciale”, Ushakov tha se theks i veçantë gjatë bisedimeve iu vu luftës në Ukrainë, në të cilat Putin i dha Trumpit një “vlerësim të detajuar të situatës aktuale”.

Ushakov tha se SHBA-së iu tha se Moska ka “iniciativë të plotë strategjike” përgjatë vijës së frontit në Ukrainë.

“Një nga pikat kryesore të presidentit amerikan ishte se përfundimi i konfliktit në Ukrainë do të hapte perspektiva të mëdha, e theksoi ai, për zhvillimin e bashkëpunimit ekonomik midis SHBA-së dhe Rusisë”, shtoi ai.

Ndihmësi presidencial rus gjithashtu tha se të dy presidentët diskutuan mundësinë e mbajtjes së një takimi tjetër ballë për ballë dhe ranë dakord që përfaqësuesit e të dyja palëve të fillojnë menjëherë përgatitjet për një samit, me kryeqytetin hungarez Budapestin si një vend të mundshëm.

MARKETING

Të ngjajshme

Objektiv i ri mbrojtjeje, BE vendos sistem anti-dron të plotë funksional deri në fund të 2027

Objektiv i ri mbrojtjeje, BE vendos sistem anti-dron të plotë funksional deri në fund të 2027

“U dhunova nga ushtria izraelite”, aktivistja e njohur Greta Thunberg tregon provat tronditëse

“U dhunova nga ushtria izraelite”, aktivistja e njohur Greta Thunberg tregon provat tronditëse

MPB: Privohet nga liria 44 vjeçari nga Gostivari, kishte ushtruar dhunë ndaj vajzës së tij të mitur

MPB: Privohet nga liria 44 vjeçari nga Gostivari, kishte ushtruar dhunë ndaj vajzës së tij të mitur

Pika kufitare Rafah në Gaza pritet të rihapet të dielën

Pika kufitare Rafah në Gaza pritet të rihapet të dielën

Ahmeti: Gjithçka që arrihet me gjak, nuk ndryshohet pa gjak, larg duart nga gjuha, flamuri dhe të drejtat e shqiptarëve

Ahmeti: Gjithçka që arrihet me gjak, nuk ndryshohet pa gjak, larg duart nga gjuha, flamuri dhe të drejtat e shqiptarëve

Ish-kryeministri britanik Boris Johnson pranon se përdor ChatGPT-në për të ndihmuar në shkrimin e librave të tij

Ish-kryeministri britanik Boris Johnson pranon se përdor ChatGPT-në për të ndihmuar në shkrimin e librave të tij