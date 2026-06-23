Putin: Evropa përmbahet nga sulmet ndaj Rusisë nga frika e një kundërpërgjigjeje
Presidenti rus Vladimir Putin tha të martën se vendet evropiane deri tani kanë shmangur sulmet ndaj Rusisë nga territori i tyre, pasi e dinë se veprime të tilla do të sillnin një kundërpërgjigje nga Moska, transmeton Anadolu.
Duke folur në një takim me të diplomuar të akademive ushtarake ruse në Moskë, Putin tha se vendet perëndimore që mbështesin Ukrainën po përpiqen të distancohen nga përfshirja e drejtpërdrejtë në sulmet kundër Rusisë.
“Ata e kuptojnë se do të ketë një goditje hakmarrëse. Prandaj po përpiqen në çdo mënyrë të mundshme të distancohen nga kjo”, tha ai.
Putin shtoi se vendet që ndihmojnë sulmet me dronë ndaj Rusisë nuk i kanë vlerësuar plotësisht pasojat e mundshme të veprimeve të tyre.
Duke komentuar sulmet me dronë të Ukrainës ndaj infrastrukturës civile, përfshirë objektet energjetike, Putin tha se ato janë përpjekje për të minuar besimin e publikut.
Sipas tij, mbështetja perëndimore i ka mundësuar Kievit të rrisë shkallën e operacioneve me dronë. “Me një mbështetje të tillë masive, kur i gjithë Perëndimi po punon për ta (Ukrainën), këta dronë po vijnë në një fluks të madh”, tha ai.
Putin shtoi se vendet e NATO-s po rrisin shpenzimet ushtarake dhe po përgatiten për një përballje me Rusinë, ndërsa përdorin pretendimet për “kërcënimin rus” për të justifikuar buxhete më të larta të mbrojtjes dhe modernizim ushtarak. “Ne jemi të gatshëm të përgjigjemi shpejt dhe në mënyrë të përshtatshme ndaj çdo kërcënimi të jashtëm dhe të brendshëm”.
Ai ritheksoi qëndrimin e Rusisë se mbështet një rend botëror multipolar dhe siguri të barabartë për të gjitha shtetet.
Putin gjithashtu theksoi modernizimin e forcave të armatosura dhe kapaciteteve strategjike bërthamore të Rusisë, duke thënë se më shumë se 1.000 sisteme armësh janë testuar në kushte luftarake gjatë vitit të kaluar, përfshirë dronë, municione vetëdrejtuese dhe sisteme robotike.
Duke iu referuar situatës në fushëbetejën në Ukrainë, Putin tha se forcat ruse po vazhdojnë operacionet rreth qytetit lindor ukrainas Kostiantinivka.
Sipas tij, qyteti është pothuajse nën kontrollin e Rusisë, me vetëm disa zona ende të kontestuara nga Ukraina.
“Kuptimi i tyre për LBC-në, vijën e kontaktit të betejës, është shumë ndryshe. Djemtë tanë tani praktikisht po marrin kontrollin e Kostiantinivkës. Por ende ka njerëz që janë fshehur nëpër bodrume dhe po rezistojnë. Ata thonë se kjo është ‘zonë gri’. Epo, mirë, le ta quajmë zonë gri”, tha ai.
Udhëheqësi rus tha se forcat politike në vendet perëndimore që mbështesin përmirësimin e marrëdhënieve me Moskën po fitojnë mbështetje, ndërsa ato që kërkojnë qasje më të ashpër ndaj Rusisë po humbasin popullaritet.
“Të gjithë ata që duan të vendosin marrëdhënie normale me ne, që duan t’i japin fund kësaj gare të pafund për t’i shkaktuar Rusisë ‘humbje strategjike’, ata po ngrihen. Ata që duan marrëdhënie normale me ne. Mendoj se kështu do të jetë në fund”, tha ai.
Rusia dhe vendet perëndimore mbeten thellësisht të ndara për luftën në Ukrainë, me vendet e NATO-s që vazhdojnë mbështetjen ushtarake për Kievin dhe Moskën që akuzon aleancën për përshkallëzim të tensioneve në Evropë.