Putin: E ardhmja e Rusisë varet nga lufta në Ukrainë

Vladimir Putin ka thënë se e ardhmja e Rusisë mbështetet tek ushtarët që luftojnë në Ukrainë, gjatë fjalimit të tij vjetor për të shënuar Ditën e Fitores në Moskë. “Nuk ka asgjë më të rëndësishme tani se sa përpjekja juaj luftarake,” tha ai.

Parada ushtarake, e cila përkujton fitoren sovjetike mbi Gjermaninë naziste, u zvogëlua këtë vit për siguri. Putin përdori gjithashtu fjalimin e tij për të justifikuar pushtimin e tij në Ukrainë, ndërsa akuzoi “elitat globaliste perëndimore” për provokimin e konflikteve. Qytetërimi është përsëri “në një pikë kthese vendimtare”, tha ai në Moskë para një turme të përbërë nga zyrtarë të drejtë dhe veteranë, pasi ngjarja nuk ishte e hapur për publikun.

Duke iu drejtuar trupave që luftonin në Ukrainë – disa prej të cilëve ishin të pranishëm – Putin tha se një “luftë e vërtetë” ishte shpallur kundër Rusisë. Realiteti është se ishte Rusia që pushtoi Ukrainën.

“Mbi ju sot qëndron siguria e vendit, nga ju varet e ardhmja e shtetësisë dhe e popullit tonë”, u tha ai.

Kjo ishte parada e dytë e Ditës së Fitores që kur Rusia nisi pushtimin e saj në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt 2022. Në një incident javën e kaluar, kishte një sulm të supozuar me dron në Kremlin . Rusia pretendoi se ishte një përpjekje për të vrarë Putinin dhe drejtoi gishtin drejt Ukrainës dhe SHBA-së, por të dyja mohuan çdo përfshirje.

Festimi i këtij viti kishte 3000 ushtarë më pak dhe më pak pajisje ushtarake të ekspozuara. Parada ishte më e shkurtër, ndërkohë që nuk kishte asnjë fluturim ushtarak dhe tanke moderne, të cilat zakonisht janë karakteristikë e paradës. Të martën, tanku i vetëm i ekspozuar ishte T-34 nga Lufta e Dytë Botërore.

Megjithatë, për herë të parë që nga viti 2020, morën pjesë një pjesë e vogël e liderëve ndërkombëtarë. Të gjithë liderët e Azisë Qendrore ishin atje, duke përfshirë Kazakistanin Kassym-Jomart Tokayev. Udhëheqësi bjellorus Alexander Lukashenko dhe kryeministri i Armenisë ishin gjithashtu në Sheshin e Kuq.

Fjalimi i Putinit ndoqi tema të ngjashme me vitin e kaluar, duke e krahasuar luftën me “regjimin kriminal” të Ukrainës me humbjen e Gjermanisë naziste. Putin tha se Rusia dëshironte të shihte një “të ardhme paqësore”, por akuzoi elitat perëndimore për mbjelljen e farave të “urrejtjes dhe rusofobisë” dhe shkatërrimin e vlerave familjare.

Por pjesa më e madhe e fjalimit të tij u përqendrua në krenarinë e tij për veprimet e “heronjve” rusë në Ukrainë.

“Nuk ka kauzë më të fortë në botë se dashuria jonë për forcat tona të armatosura“, tha zoti Putin, i cili akuzohet për krime lufte në Ukrainë nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (ICC).

“Për Rusinë, për forcat tona të armatosura,” përfundoi ai, ndërsa himni kombëtar rus filloi të luhej.

Pas fjalimit të Putinit, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky dhe shefja e Komisionit të BE-së Ursula von der Leyen mbajtën një konferencë shtypi në Kiev. Presidenti Zelensky tha se sulmet e shtuara ndaj Ukrainës në javët e fundit kanë qenë pjesë e përpjekjeve ruse për t’i “paraqitur diçka” udhëheqjes ushtarake dhe politike, pasi nuk ka arritur të marrë qytetin lindor të Bakhmut para Ditës së Fitores.

“Ata duhet të tregojnë se kanë shkatërruar diçka”, tha ai.

Zonja von der Leyen tha se “pushtuesit janë tërhequr zvarrë nga burgjet” për të luftuar në emër të Rusisë, e cila kishte “dështuar në mënyrë dramatike” në luftë.

Duke reaguar ndaj fjalimit të Putinit, kancelari gjerman Olaf Scholz tha se BE-ja nuk duhet të frikësohet nga “shfaqja e forcës” e liderit rus.

“Le të qëndrojmë të palëkundur në mbështetjen tonë për Ukrainën – për aq kohë sa është e nevojshme,” i tha ai Parlamentit Evropian.