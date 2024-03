Putin do të vizitojë Kinën në muajin maj

Presidenti rus, Vladimir Putin do të udhëtojë në Kinë në maj për bisedime me Xi Jinping, në atë që mund të jetë udhëtimi i parë jashtë shtetit i shefit të Kremlinit në mandatin e tij të ri presidencial, sipas burimeve të njohura me këtë çështje.

Qeveritë perëndimore dënuan të hënën rizgjedhjen e Putinit si të padrejtë dhe jodemokratike. Por Kina, India dhe Koreja e Veriut e uruan udhëheqësin veteran për zgjatjen e sundimit të tij me gjashtë vjet të tjera, duke theksuar linjat e gabimeve gjeopolitike që janë zgjeruar që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022.

“Putini do të vizitojë Kinën,” i tha Reuters një nga burimet, i cili foli në kushte anonimiteti. Detajet u konfirmuan në mënyrë të pavarur nga katër burime të tjera, të cilët gjithashtu folën në kushte anonimiteti.

