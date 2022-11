Putin do të testojë një raketë që mund të godasë Britaninë e Madhe në 6 minuta

Rusia ka paralajmëruar se do të testojë një raketë që mund të udhëtojë me një shpejtësi prej 750 km/h dhe që mund të godasë Mbretërinë e Bashkuar në vetëm gjashtë minuta, sipas mediave të huaja.

Politikani Aleksey Zhuravlyov ka kërcënuar më parë se do të godasë Britaninë me raketën hipersonike Satan-2 në pak minuta dhe do ta zhdukë Finlandën në vetëm dhjetë minuta.

Njoftimi vjen përballë vonesave të mundshme në përdorimin e raketës hipersonike, e njohur si Sarmat. Shqetësimet se Rusia mund të nisë një tjetër provë do të thotë se raketa Satan-2 mund të vendoset në funksion plotësisht vitin e ardhshëm.

Një deklaratë nga Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha: “Testimet e projektimit të fluturimit të Sarmat mund të vazhdojnë para fundit të këtij viti me një provë të dytë që do të kryhet potencialisht”.

Testet për raketën Sarmat ishin planifikuar për në qershor të këtij viti, me rajonin e Kamçatkës që u tha të përgatitej për një lëshim, por kjo nuk ndodhi kurrë.