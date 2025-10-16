Putin akuzon “elita të caktuara perëndimore” për prishjen artificiale të sistemit global të energjisë
Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, ka akuzuar “elita të caktuara perëndimore” për prishje artificiale të sistemit global të energjisë, transmeton Anadolu.
Duke folur në seancën plenare të forumit të tetë ndërkombëtar të Javës së Energjisë Ruse në Moskë, Putin shprehu perspektivën e Rusisë mbi sfidat me të cilat përballen sektorët global dhe rusë të karburantit dhe energjisë, njëra prej të cilave ai tha se është ristrukturimi i marrëdhënieve globale të energjisë.
Putin e përshkroi atë si një “proces natyror dhe objektiv” në shumë mënyra mes shfaqjes së qendrave të reja të rritjes ekonomike dhe një rritjeje të konsumit të energjisë në ato qendra.
“Në të njëjtën kohë, ne po dëshmojmë gjithashtu një prishje artificiale të sistemit të energjisë, të nxitur nga veprimet agresive dhe të vendosura të disa elitave perëndimore”, tha Putin.
Presidenti rus tha se shumë vende evropiane kanë refuzuar të blejnë furnizime ruse me energji “nën presion politik”, pasojat e të cilave, sipas tij, janë të dukshme brenda BE-së, duke përfshirë një “rënie të prodhimit industrial, rritje të çmimeve për shkak të naftës dhe gazit të importuar më të shtrenjtë, si dhe një ulje të konkurrencës si të mallrave evropiane ashtu edhe të ekonomisë në përgjithësi”.
Ai tha se zinxhirët e furnizimit me energji po kalojnë një transformim, me logjistikën që zhvendoset gjithnjë e më shumë drejt Jugut Global, përkatësisht në drejtim të vendeve në rajonet e Azi-Paqësorit, Afrikës dhe Amerikës Latine.
“Ky ndryshim përfshin rrugë më të besueshme, zhvillimin e qendrave dhe porteve të reja të projektuara për të përmbushur kërkesat aktuale dhe të ardhshme të konsumatorëve të energjisë”, tha ai.
Putin gjithashtu tha se Rusia ruan pozicionin e saj si një prodhues kryesor i naftës “pavarësisht mekanizmave të konkurrencës së padrejtë” të përdorura kundër saj, duke theksuar se Moska përbën rreth 10 për qind të prodhimit global të naftës dhe pret të prodhojë 510 milionë tonë naftë këtë vit.
Më tej, ai theksoi bilancin energjetik të Rusisë si “një nga më të gjelbërit në botë”, duke u shprehur se 87 për qind e prodhimit të energjisë së vendit ka një gjurmë të ulët ose zero karboni.
“Rusia është i vetmi vend në botë me kompetenca në të gjithë zinxhirin e gjenerimit bërthamor”, tha ai, duke theksuar se është e përfshirë në ndërtimin e centraleve bërthamore në Bangladesh, Egjipt dhe Turqi.
“Ne synojmë të zhvillojmë më tej bashkëpunimin tonë në industrinë bërthamore me vendet e Jugut Global dhe brenda BRICS-it. Ne po punojmë shumë aktivisht në këtë fushë”, tha ai, duke shtuar se ekspertët besojnë se energjia bërthamore do të bëhet një shtyllë kyçe e ekuilibrit të ardhshëm global të energjisë dhe se kapaciteti i energjisë bërthamore në botë pothuajse do të dyfishohet deri në vitin 2050.