Pushtuesit izraelitë sulmojnë kompleksin e Xhamisë Al-Aksa dhe kryejnë rituale talmudike

Pushtuesit izraelitë sulmojnë kompleksin e Xhamisë Al-Aksa dhe kryejnë rituale talmudike

Pushtuesit izraelitë sulmuan kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në Kudsi Lindor të pushtuar të mërkurën nën mbrojtjen e policisë izraelite, sipas agjencisë palestineze të lajmeve WAFA, transmeton Anadolu.

Duke cituar Guvernatorin e Kudsit, WAFA tha se dhjetëra pushtues hynë në kompleks, vizituan oborret e tij dhe kryen rituale talmudike nën mbrojtjen e policisë izraelite.

Xhamia Al-Aksa është vendi i tretë më i shenjtë në botë për myslimanët. Hebrenjtë i referohen zonës si Mali i Tempullit, duke pretenduar se ishte vendi i dy tempujve të lashtë hebrenj.

Palestinezët thonë se Izraeli po përshkallëzon përpjekjet për të judaizuar Kudsin Lindor të pushtuar, duke përfshirë Xhaminë Al-Aksa, dhe për të fshirë identitetin e tij arab dhe islamik.

Palestinezët e konsiderojnë Kudsin Lindor si kryeqytetin e shtetit të tyre të ardhshëm, në përputhje me rezolutat ndërkombëtare që nuk njohin pushtimin e qytetit nga Izraeli në 1967 ose aneksimin e tij të mëvonshëm në 1980.

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