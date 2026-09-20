Pushtuesit izraelitë kryejnë 14 sulme në Bregun Perëndimor, vjedhin 300 dele dhe ndërpresin linjën e ujit
Sipas një organi zyrtar palestinez, pushtuesit izraelitë kryen të paktën 14 sulme në katër provinca të Bregut Perëndimor të pushtuar, duke vjedhur rreth 300 dele dhe duke ndërprerë një linjë kryesore të ujit që furnizon qindra palestinezë, transmeton Anadolu.
Komisioni Palestinez për Rezistencën ndaj Kolonizimit dhe Murit tha se sulmet u regjistruan gjatë mbrëmjes në provincën Ramallah dhe në Al-Bireh, Hebron, Nablus dhe Betlehem.
Komisioni tha se gjashtë sulme u raportuan në provincën Ramallah dhe Al-Bireh, nga tre në Hebron dhe Nablus, si dhe dy në Betlehem.
Në provincën Ramallah dhe Al-Bireh, pushtuesit izraelitë hapën zjarr në drejtim të shtëpive palestineze në fshatin Al-Mughayyir, sulmuan banorët me sprej piperi dhe dëmtuan një ambulancë.
Sipas komisionit, ata gjithashtu sulmuan një palestinez, vodhën prodhimin e ullinjve dhe raportohet se morën rreth 300 dele nga zona Al-Hayyan në Deir Dibwan.
Në Hebron, pushtuesit ndërprenë linjën kryesore të ujit që furnizon fshatin Ad-Duqaiqa në zonën Yatta, duke lënë rreth 700 palestinezë pa ujë, si dhe i vunë zjarrin një objekti bujqësor.
Ata gjithashtu sulmuan një familje në Khallat al-Hummus në Hebron dhe e detyruan të zhvendoste tendën e saj, e cila ishte ngritur mbi rrënojat e shtëpisë së shembur, në kërkim të një vendi më të sigurt.
Në Nablus, pushtuesit lëvizën mes shtëpive palestineze në qytezën Al-Lubban ash-Sharqiya dhe vodhën pajisje nga një tokë që u përket banorëve të fshatit An-Naqura.
Në Betlehem, ata ndoqën barinjtë në fshatin Za’atara, lëshuan bagëtitë në toka në pronësi të palestinezëve dhe u grumbulluan pranë shtëpive në zonën Wadi Abu Njeim.
Sipas të dhënave të komisionit, pushtuesit izraelitë gjatë muajit gusht kryen 628 sulme në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor.
Ambasadori amerikan në Izrael, Mike Huckabee, në muajin gusht i përshkroi izraelitët e përfshirë në sulme të dhunshme kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar si “terroristë”, duke paralajmëruar se veprime të tilla po i shkaktojnë dëme serioze imazhit të Izraelit.
Në muajin qershor, 14 raportues të posaçëm të OKB-së paralajmëruan se rritja e ndjeshme e “terrorizmit të kolonëve”, me mbështetjen dhe bashkëpunimin e shtetit izraelit në territorin e pushtuar palestinez, përbën një kërcënim ekzistencial për komunitetet palestineze.
Rreth 750.000 pushtues izraelitë jetojnë në 156 vendbanime ilegale dhe 360 pika të avancuara në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor.