Punuan për Izraelin dhe SHBA-në, Irani arreston disa persona të dyshuar
Autoritetet në Iran kanë arrestuar disa persona të dyshuar për lidhje me United States dhe Israel, sipas raportimeve të mediave shtetërore iraniane.
Sipas agjencisë së lajmeve Tasnim News Agency, gjashtë persona u arrestuan në provincën Kerman Province pas raportimeve nga qytetarët dhe një operacioni të shërbimeve të inteligjencës.
Autoritetet lokale thanë se grupi dyshohet se ishte përfshirë në djegien e automjeteve dhe pronave gjatë protestave të muajit janar dhe se kishte planifikuar trazira të tjera.
Ndërkohë, një tjetër person u arrestua në të njëjtën provincë, pasi sipas zyrtarëve dyshohej se po planifikonte një sulm të armatosur.
Në një rast tjetër, policia në qytetin Khorramabad, në provincën Lorestan Province, njoftoi arrestimin e një individi që pretendonte se kishte lidhje me shërbimin sekret izraelit Mossad. Nga banesa e tij u sekuestruan pajisje elektronike dhe mjete komunikimi.