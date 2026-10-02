Punonjësi i shkollës së mesme sulmohet fizikisht nga kolegu i tij në Gazi Babë
Një punonjës në një shkollë të mesme në komunën Gazi Baba të Shkupit dje në mëngjes raportoi se është sulmuar nga një koleg në korridorin e shkollës.
“Më 01.10.2026 në orën 08:15 në SHSP Shkup, S.B. (42) nga Shkupi, punonjës në një shkollë të mesme në zonën e Gazi Babës, raportoi se rreth orës 07:40 në korridorin e shkollës është sulmuar fizikisht nga kolegu i tij J.P. (50) nga Shkupi. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të pasojë një raport përkatës”, njoftojnë nga MPB.