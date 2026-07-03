Publikohet renditja e re, me pasaportën e Maqedonisë mund të udhëtoni pa vizë në 127 shtete të botës

Publikohet renditja e re, me pasaportën e Maqedonisë mund të udhëtoni pa vizë në 127 shtete të botës

Në renditjen më të re të pasaportave më të fuqishme në botë, sipas Indeksit të Pasaportave Henley Q2, pasaporta e Maqedonisë së Veriut u rendit e 41-ta nga 199 vende të përfshira në renditje.

Pasaporta e RMV-së vlerësohet bazuar në faktin se lejon udhëtimin pa viza në 127 vende të botës. Indeksi bazohet në të dhënat nga Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror (IATA), dhe kriteri kryesor është numri i vendeve në dispozicion të qytetarëve të një vendi pa vizë.

Në krye të listës këtë vit përsëri është Singapori, qytetarët e të cilit mund të udhëtojnë në 192 vende pa vizë.

Vendin e dytë e ndajnë Japonia, Koreja e Jugut dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, me qasje në 188 vende pa vizë. Suedia është në vendin e tretë me 187 vende.

Pozicionin e katërt e ndajnë Belgjika, Danimarka, Finlanda, Franca, Gjermania, Irlanda, Italia, Luksemburgu, Holanda, Norvegjia dhe Spanja, qytetarët e të cilave mund të udhëtojnë në 186 vende pa vizë.

Vendin e pestë e zënë Austria, Greqia, Malta, Portugalia dhe Zvicra me qasje në 185 vende pa vizë.

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