Publikohen imazhet satelitore të 3 janarit, 11 anije ushtarake amerikane në brigjet e Venezuelës gjatë rrëmbimit të Maduros
Pas arrestimit të presidentit të Venezuelës, Nikolas Maduro, publikohen imazhet satelitore të 3 janarit të cilat tregojnë 11 anije të grupuara së bashku në brigjet e Venezuelës.
Ky grup përfshinte anije të shquara si transportuesi i avionëve USS Gerald R. Ford dhe anija amfibe sulmuese USS Iwo Jima.
Në përgjithësi, kishte katër shkatërrues, tre anije sulmi amfibe, një kryqëzor me raketa të drejtuara të klasit Ticonderoga, një anije Mbështetëse për Luftën Speciale, një transportues aeroplanësh dhe një kryqëzor të klasit Ticonderoga, i cili ishte anija më e afërt e vendosur pak më pak se 150 km larg bregdetit.
Të gjitha këto anije kanë aftësinë për të goditur objektiva tokësore nga deti.
Raportet pretendojnë se Delta Force e Ushtrisë Amerikane kapi presidentin venezuelian Nicolas Maduro dhe gruan e tij Cilia Flores të shtunën me helikopter dhe ata u transportuan në USS Iwo Jima në orët e para të mëngjesit.
Më shumë se 150 avionë, përfshirë bombardues, gjuajtës, avionë inteligjence, zbulimi, mbikëqyrjeje dhe avionë me krahë rrotullues, mbështetën “Operacionin Absolute Resolve”, emri i dhënë i operacionit, sipas Gjeneralit të Forcave Ajrore Dan Caine, Kryetar i Shefave të Përbashkët të Shtabit.
Gjatë përforcimit ushtarak të administratës Trump në Amerikën Latine, SHBA-të operuan gjithashtu nga bazat ajrore në Porto Riko, Ishujt Virgjër të SHBA-së, Republikën Dominikane, El Salvador dhe vende të tjera rajonale, si dhe vendosën asete detare si transportuesja e avionëve USS Gerald R. Ford dhe USS Iwo Jima.