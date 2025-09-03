PTHP Shkup ka nisur një hetim për kërcënimin ndaj mjedisit jetësor nga deponitë ilegale në Vardarishte, është propozuar paraburgim për tre persona
Tre persona dyshohen dhe janë nën hetim për rrezikim të mjedisit jetësor dhe natyrës me mbeturina, sepse kanë krijuar një deponi të paligjshme në lokacionin Vardarishte. Për të tre personat është kërkuar masa e paraburgimit për shkak të rrezikut të arratisjes, mundësisë së ndikimit te dëshmitarët dhe mundësisë së vazhdimit të përsëritjes së krimit.
Të tre kanë kryer veprimtari – blerje të hekurit të vjetër, produkteve metalike, baterive të vjetra dhe metaleve të tjera me ngjyra në pikat e improvizuara të mbeturinave në lokacionin në fjalë, pa një firmë të caktuar, pa regjistruar një person juridik dhe pa poseduar leje përkatëse.
“Prokuroria Publike Kryesore e Shkupit sot nisi një hetim dhe propozoi që të tre të mbahen në paraburgim për shkak të rrezikut të arratisjes, mundësisë së ndikimit te dëshmitarët dhe mundësisë së përsëritjes së krimit. Të dyshuarit, për një periudhë të gjatë kohore deri më 02.09.2025, në rrugën “Zendel Xhemail” bb në Shkup, krijuan një deponi në kundërshtim me rregulloret e mbrojtjes së mjedisit, e cila mund të kishte shkaktuar dëme të konsiderueshme në cilësinë e tokës, ajrit ose ujit dhe të paraqiste rrezik për jetën ose shëndetin e njerëzve”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.