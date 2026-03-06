PTHP: Është hapur rast për parregullsi të mundshme në veprimet e Qendrës për Çështje Sociale për tragjedinë në Karposh të Shkupit
Prokuroria Publike Themelore ka hapur rast pas një informacioni për mangësi të mundshme në veprimet e shërbimeve në rastin e nënës dhe vajzës së ndjerë nga të cilët humbën jetën në Karposh të Shkupit.
“Bazuar në informacionin e publikuar në media për parregullsitë e gjetura gjatë inspektimit në Qendrën për Punë Sociale, Prokuroria Publike e RMV-së ka hapur një rast pas një informacioni dhe e ka dërguar atë në veprimin kompetent të Prokurorisë Publike Themelore në Shkup, e cila do të ndërmarrë veprime verifikuese për të hetuar nëse këto parregullsi plotësojnë elementet e një vepre penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare”, thonë nga PTHP.
Kujtojmë se para disa ditëve një nënë së bashku me bijën e tij u hodhën nga ballkoni i një ndërtese dhe humbën jetën. Nëna e ndjerë kishte paraqitur ankesë për dhunë familjare në institucionet e vendit, mirëpo nuk ka pasur ndonjë reagim.