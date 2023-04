PSG, me një “bombë të dyfishtë transferimi”

RMC Sport e Spanjës shkruan për një marrëveshje të madhe që vjen këtë verë.

Harry Kane dhe Jose Mourinho, ish-kolegët në Tottenham, duhet të takohen sërish në të njëjtin klub, por jo në Itali apo Angli. Konkretisht, spanjollët shkruajnë se kjo dyshe është dëshira më e madhe e kampionit francez PSG nën titullin “bombë e dyfishtë transferte”.

Edhe pse trajneri aktual i Parisit, Christophe Galtieri, bleu paqen për pjesën e mbetur të sezonit me fitoret në dy xhirot e fundit, ai nuk do të drejtojë PSG-në sezonin e ardhshëm. Dëshira e madhe e drejtorit sportiv Luis Campos është Jose Mourinho, me të cilin ka punuar në Real Madrid dhjetë vjet më parë, raporton SCsport.

Avantazhi i Mourinhos, përveç imazhit të madh, është fakti se ai është jashtëzakonisht i suksesshëm në garat evropiane, pasi ka fituar pesë trofe në Champions League, Europa League dhe Conference League.

Problemi i vetëm, shkruajnë spanjollët, mund të jetë se Mourinho mund të mos jetë në përputhje me skuadrën aktuale të PSG-së. Kjo për shkak të një raporti të keq me lojtarët dhe konflikteve të egos që ai pati dështime në dy klubet e fundit para Romës. /tesheshi.com/