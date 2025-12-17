PSG-ja fiton Kupën Interkontinentale, finalja vendoset pas penalltive

PSG-ja fiton Kupën Interkontinentale, finalja vendoset pas penalltive

Paris Saint-Germain fitoi Kupën Interkontinentale të FIFA-s, duke u bërë klubi i parë francez që triumfon në një kompeticion global për klube.

Finalja ndaj Flamengo-s u mbyll 1-1 pas kohës së rregullt dhe shtesës, ndërsa u vendos nga goditjet e penalltive.
PSG kaloi në avantazh me golin e Khvicha Kvaratskhelia-n në minutën e 38-të, ndërsa Flamengo barazoi nga pika e bardhë me Jorginho-n, në minutën e 62-të.

Portieri Matvei Safonov ishte vendimtar në serinë e penalltive, duke pritur katër goditje për PSG-në. Rezultati i penalltive u mbyll 2-1 për kampionët e Evropës.

Ky sukses i siguroi PSG-së trofeun e gjashtë në vitin kalendarik 2025. Flamengo, nga ana tjetër, dështoi të fitonte trofeun e pestë të vitit.

MARKETING

Të ngjajshme

Shkëndija nesër luan ndaj AEK Larnacës, Arbin Zejnullai flet nga Qipro

Shkëndija nesër luan ndaj AEK Larnacës, Arbin Zejnullai flet nga Qipro

(VIDEO) Festë në shtëpinë e Bayern, Jamal Musiala rikthehet në stërvitje

(VIDEO) Festë në shtëpinë e Bayern, Jamal Musiala rikthehet në stërvitje

Cubarsi arrin një rekord të madh te Barcelona me vetëm 18 vjet

Cubarsi arrin një rekord të madh te Barcelona me vetëm 18 vjet

Wirtz i zhgënjyer nga fillimi i tij te Liverpooli

Wirtz i zhgënjyer nga fillimi i tij te Liverpooli

Real Madridi mund ta transferojë lojtarin e preferuar të Xabi Alonsos për 110 milionë euro

Real Madridi mund ta transferojë lojtarin e preferuar të Xabi Alonsos për 110 milionë euro

PSG dominon me gjashtë lojtarë në “Formacionin e Vitit” të “The Best FIFA 2025”

PSG dominon me gjashtë lojtarë në “Formacionin e Vitit” të “The Best FIFA 2025”