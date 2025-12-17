PSG-ja fiton Kupën Interkontinentale, finalja vendoset pas penalltive
Paris Saint-Germain fitoi Kupën Interkontinentale të FIFA-s, duke u bërë klubi i parë francez që triumfon në një kompeticion global për klube.
Finalja ndaj Flamengo-s u mbyll 1-1 pas kohës së rregullt dhe shtesës, ndërsa u vendos nga goditjet e penalltive.
PSG kaloi në avantazh me golin e Khvicha Kvaratskhelia-n në minutën e 38-të, ndërsa Flamengo barazoi nga pika e bardhë me Jorginho-n, në minutën e 62-të.
Portieri Matvei Safonov ishte vendimtar në serinë e penalltive, duke pritur katër goditje për PSG-në. Rezultati i penalltive u mbyll 2-1 për kampionët e Evropës.
Ky sukses i siguroi PSG-së trofeun e gjashtë në vitin kalendarik 2025. Flamengo, nga ana tjetër, dështoi të fitonte trofeun e pestë të vitit.