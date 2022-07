PSG i futet garës për kartonin e CR7

Paris Saint-Germaini raportohet se ka nisur bisedimet për transferimin e Cristiano Ronaldos.

E ardhmja e portugezit është ende e paqartë. Deri më tani besohet se ai do të largohet nga “Old Trafford”, por ka spekulime të shumta rreth klubit të tij të ri.

PSG-ja mendohet të jetë një nga klubet që mund të përballojnë transferimin e Ronaldos. Dhe, sipas gazetarit nga Portugalia, Pedro Almeida, kampionët e Ligue 1 janë në bisedime për një lëvizje.

Almeida pretendon se drejtori sportiv i PSG-së, Luis Campos, ka folur me agjentin e lojtarit, Jorge Mendes, për të shprehur idenë e një lëvizjeje të 37-vjeçarit në “Parc des Princes”.

Një transferim i tillë do ta bashkonte Ronaldon me Lionel Messin, Kylian Mbappen dhe Neymarin, megjithëse ky i fundit vazhdon të lidhet me një largim.

Kujtojmë se pesë herë fituesi i “Topit të Artë” nuk është i përfshirë në listën përfundimtare të Manchester Unitedit për të udhëtuar në Tajlandë për përgatitjet para-sezonale dhe mundësia e largimit të tij vlerësohet se është shumë e madhe.

Mbetet të shihet në vazhdim se cili do të jetë klubi i ri i Cristiano Ronaldos, për të cilin interesim serioz ka shprehur edhe Chelsea.