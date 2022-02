PSG demolon Lillen dhe përforcon edhe më shumë kreun

Paris Saint-Germain ka fituar me rezultat të thellë 5-1 në udhëtim te Lille në kuadër të javës së 23-të në Ligue 1.

Pas vetëm dhjetë minutash lojë, parisienët kaluan në epërsi me anë të Danilos.

Por, Lille i barazoi shifrat me golin e Seven Botman (28’), që u asistua prej Hatem Ben Arfas, dhe kaq doli të ishte edhe potenciali i tyre.

Në minutën e 32-të, PSG e riktheu epërsinë me anë të Presnel Kimpembes, që u shërbye mjaft mirë prej Lionel Messit.

Gjashtë minuta më vonë, argjentinasi u fut në listën e realizatorëve, duke realizuar për 3-1.

Edhe 45 minutat e dytë ishin të mysafirëve, që ia dolën të shënonin edhe dy herë të tjera.

Fillimisht, Danilo e realizoi edhe golin e tij të dytë personal në minutën e 51-të, me Leonardo Paredes që ishte asistuesi.

Për t’u përkujdesur për rezultatin final, u përkujdes Kylian Mbappe që shënoi në minutën e 67-të, gjersa Marco Verrati ishte asistuesi.

Pas javës së 23-të, PSG vazhdon të jetë lider me 56 pikë, 13 pikë më shumë se vendi i dytë, Marseille. /Telegrafi/