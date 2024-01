Pse Youtube është i ngadaltë kohët e fundit?

Shumë përdorues janë ankuar javët e fundit se YouTube është ngadalësuar dhe videot po ngarkohen ngadalë edhe pse nuk kanë probleme me internetin.

Shumë shkruajtën në komente se vunë re se YouTube ngadalësohej nëse përdornin bllokues reklamash dhe këshillonin të tjerët t’i çaktivizonin.

Shumë njerëz fajësuan Google për problemin me bllokuesit e reklamave, megjithatë, rezultoi se problemi ishte shkaktuar nga AdBlock, domethënë përditësimi më i fundit për Adblock Plus, versioni 5.17.0 më saktë.

Zhvilluesit e Adblock Plus e kanë identifikuar problemin si një regresion të performancës në depon e tyre GitLab dhe përdoruesit që kanë probleme me shërbimet Adblock dhe Adblock Plus në YouTube dhe platforma të tjera këshillohen të përditësojnë shtesat e tyre.

Kujtojmë se në nëntor të vitit të kaluar u përhapën teoritë se Google po e ngadalëson qëllimisht YouTube në Mozilla Firefox, ndërsa në Chrome funksionon pa probleme. Google i mohoi ato thashetheme dhe fajësoi bllokuesit e instaluar të reklamave.

