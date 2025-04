Pse Rusia u përjashtua nga tarifat e reja të Trump?

Presidenti Donald Trump njoftoi planet për tarifa gjithëpërfshirëse reciproke të mërkurën, duke thënë se “vendi ynë është plaçkitur dhe përdhunuar” nga kombe të tjera.

Nga 180 vendet, përfshirë aleatët e SHBA-së, që tani po goditen me tarifa hakmarrëse, Rusia nuk është në listë.

Pas njoftimit në Kopshtin e Trëndafilave të Trump, Rusia nuk është në këtë listë sepse sanksionet nga lufta në Ukrainë tashmë e kanë bërë tregtinë midis dy vendeve si zero.

Ukraina e shkatërruar nga lufta do të përballet me një tarifë hakmarrëse prej 10 për qind. Përveç kësaj, shumë ish-satelitë dhe republika të tjera ish-sovjetike janë gjithashtu në listën e Trump.

Bjellorusia, Kuba dhe Koreja e Veriut janë vendet e tjera që nuk do të përballen me sanksione amerikane, pra tarifat reciproke.

Megjithatë, Irani dhe Siria, gjithashtu duke u përballur me embargo dhe sanksione të rënda, u goditën me tarifa shtesë të mërkurën prej 10 dhe 40 përqind, respektivisht.

Pse ka rëndësi mos-ndëshkimi i Rusisë nga Trump?

Rusia po kërkon të heqë sanksionet perëndimore të vendosura për pushtimin e saj në Ukrainë, të cilat kanë shkaktuar dhimbje të konsiderueshme në ekonominë e saj. Bashkimi Evropian i ka përshkruar sanksionet e tij të përhapura kundër Rusisë si “masive dhe të paprecedentë”.

Duke filluar nga administrata e ish-presidentit Joe Biden, SHBA-ja ka vendosur një gamë të gjerë sanksionesh kundër Rusisë në përgjigje të pushtimit të saj në Ukrainë, ndërhyrjes në zgjedhjet e huaja, sulmeve kibernetike dhe abuzimeve të të drejtave të njeriut. Këto masa synojnë sektorët kryesorë të ekonomisë ruse, duke përfshirë energjinë, financat, mbrojtjen dhe teknologjinë. Bankat e mëdha ruse janë shkëputur nga sistemi financiar global, asetet e oligarkëve rusë janë ngrirë dhe kontrollet e eksporteve kanë kufizuar aksesin në teknologjitë kritike.

Sanksionet janë fokusuar edhe tek individë të afërt me presidentin Vladimir Putin, duke synuar të bëjnë presion ndaj Kremlinit duke izoluar elitën e tij politike dhe ekonomike. Në koordinim me aleatët në Evropë dhe Azi, SHBA-ja i ka zgjeruar këto sanksione që nga viti 2022, duke kërkuar të dobësojë aftësinë e Rusisë për të financuar përpjekjet e saj të luftës duke mbështetur Ukrainën përmes ndihmës ushtarake dhe financiare.

Senatorët Lindsey Graham, një republikan i Karolinës së Jugut dhe demokrati i Konektikatit, Richard Blumenthal janë sponsorët kryesorë të një projektligji dypartiak i cili do të vendosë sanksione të reja parësore dhe dytësore kundër Rusisë dhe subjekteve që mbështesin agresionin e Putinit nëse Moska nuk angazhohet në bisedimet e paqes ose minon sovranitetin e Ukrainës.

Mes shqetësimeve se administrata Trump do t’i jepte Moskës një avantazh në negociatat e paqes, projektligji i sponsorizuar nga 25 republikanë dhe 25 demokratë sinjalizon konsensus ndërpartiak kundër agresionit të Putinit.

Projektligji përfshin vendosjen e tarifave 500 për qind për mallrat e importuara nga vendet që blejnë naftë, gaz, uranium dhe produkte të tjera ruse.

Të dielën, Trump u zotua gjithashtu të vendosë “tarifa dytësore” për vendet që blejnë naftë nga Rusia nëse Moska nuk arrin të bie dakord për një armëpushim në Ukrainë.

Tarifat e propozuara, të cilat variojnë nga 25 në 50 për qind, nuk do të synonin drejtpërdrejt Rusinë, por do të penalizonin vendet e huaja që vazhdojnë tregtinë me të, duke dekurajuar kështu mbështetjen globale për industrinë ruse të naftës.

SHBA nuk ka importuar naftë bruto ruse që nga prilli i vitit 2022, tregojnë të dhënat nga Administrata e Informacionit të Energjisë së SHBA.

Pse ‘u fal’ Moska

Trump i tha NBC News të dielën se ‘nëse Rusia dhe unë nuk jemi në gjendje të bëjmë një marrëveshje për të ndaluar gjakderdhjen në Ukrainë, dhe nëse mendoj se ishte faji i Rusisë… Unë do të vendos tarifa dytësore për naftën, për të gjithë naftën që del nga Rusia.”

Jun Du, profesor i ekonomisë në Aston Business School, i tha Newsweek kohët e fundit se tarifat dytësore që përmend Trump janë po aq të fuqishme.

“Tarifat dytësore mund të jenë një mjet i fuqishëm detyrues kundër Rusisë duke synuar vendet e treta ose kompanitë që ridrejtojnë mallrat e kufizuara, për shembull teknologjitë me përdorim të dyfishtë, në Rusi. Ato dekurajojnë evazionin e sanksioneve nëpërmjet ndërmjetësve, rrisin koston e të bërit biznes me Rusinë, pasi ato janë veçanërisht të rëndësishme për të ruajtur sanksionet ekzistuese. Rrjetet paralele të importit, kjo mund ta shtyjë Rusinë t’i nënshtrohet ndërhyrjes së armëpushimit të Trump në luftën Rusi-Ukrainë.”, thekson ai.

