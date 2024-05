Pse Real Madridi dhe Barcelona mund të përjashtohen nga Liga e Kampionëve

Sipas raportimeve në mediat spanjolle, Real Madrid dhe Barcelona mund të ndalohen të luajnë në Ligën e Kampionëve.

Kjo është për shkak të përpjekjeve të qeverisë spanjolle për të ndërhyrë në vendimet e Federatës së Futbollit Spanjoll (RFEF).

Jose Manuel Rodriguez-Uribes, president i Këshillit Suprem të Sportit të Spanjës, së fundi i dërgoi një letër UEFA-s dhe FIFA-s duke shpjeguar pse qeveria duhej të përfshihej ndërsa federata lufton me akuzat për korrupsion.

Por, siç raporton AS, mësohet se organet e futbollit nuk i janë përgjigjur mirë letrës.

UEFA dhe FIFA besojnë se një “vijë është kapërcyer” me ndërhyrjen e qeverisë. Një letër e përbashkët dërguar nga dy organet qeverisëse Rodriguez-Uribes javën e kaluar, e nënshkruar nga sekretarët e përgjithshëm Mattias Grafstrom dhe Theodore Theodoridis, vuri në pikëpyetje pse kishte ndodhur ndërhyrja.

Ky nuk është skandali i vetëm brenda futbollit spanjoll kohët e fundit, me ish-zëvendëspresidentin e UEFA-s, Luis Rubiales, që dha dorëheqjen nga posti i shefit të FA spanjolle vetëm disa muaj më parë. Kjo erdhi pasi ai puthi Jenni Hermoso pas fitores së vendit në finalen e Kupës së Botës për femra ndaj Anglisë. /Telegrafi/

MARKETING