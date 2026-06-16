Pse një nga aeroplanët më modernë në botë u rrëzua në Indi për vetëm 32 sekonda?
Rrëzimi tragjik i aeroplanit të kompanisë Air India ka ngritur pyetje të shumta në industrinë e aviacionit, pasi bëhet fjalë për një nga aeroplanët më të avancuar të pasagjerëve në botë, një Boeing 787 Dreamliner. Hetimet paraprake tregojnë se avioni u rrëzua vetëm 32 sekonda pas ngritjes, duke shkaktuar vdekjen e 260 personave.
Sipas raportit paraprak të hetimit, menjëherë pas ngritjes dy çelësat që kontrollojnë furnizimin me karburant të motorëve kaluan nga pozicioni “RUN” (aktiv) në “CUTOFF” (i fikur), duke ndërprerë furnizimin me karburant dhe duke bërë që të dy motorët të humbnin fuqinë. Si pasojë, aeroplani humbi shtytjen dhe filloi të bjerë.
Një nga misteret kryesore është se këta çelësa janë të mbrojtur dhe zakonisht përdoren vetëm në situata emergjente, si zjarri në motor. Ata nuk mund të aktivizohen lehtësisht ose rastësisht gjatë fluturimit.
Regjistrimet nga kabina e pilotëve kanë zbuluar një moment konfuz. Në audio dëgjohet njëri pilot duke pyetur tjetrin: “Pse e fike furnizimin me karburant?”, ndërsa përgjigjja është: “Nuk e bëra unë.” Ky shkëmbim ka shtuar misterin rreth asaj që ndodhi në sekondat vendimtare para katastrofës.
Hetuesit po shqyrtojnë gjithashtu një paralajmërim të vitit 2018 nga Administrata Federale e Aviacionit e SHBA-së (FAA), i cili fliste për probleme të mundshme me mekanizmin e bllokimit të çelësave të karburantit në disa aeroplanë. Megjithatë, deri tani nuk ka prova përfundimtare që një defekt teknik ishte shkaku i drejtpërdrejtë i aksidentit.
Për momentin, hetimi vazhdon dhe autoritetet nuk kanë përcaktuar nëse bëhet fjalë për gabim njerëzor, problem teknik apo ndonjë kombinim faktorësh.
Ajo që dihet është se Boeing 787 Dreamliner konsiderohet një nga avionët më të sigurt dhe më modernë në shërbim, gjë që e bën këtë aksident edhe më të pazakontë./Telegrafi/