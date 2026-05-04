Pse janë kaq të shtrenjta riparimet e xhamit të iPhone?
Riparimet e xhamit të iPhonet janë ndër shërbimet më të kushtueshme të telefonave inteligjentë, dhe arsyeja kryesore qëndron në ndërtimin kompleks dhe teknologjinë e avancuar të pajisjes.
Ekranet moderne të iPhone nuk janë vetëm një shtresë xhami. Ato përbëhen nga disa shtresa të integruara ngushtë me njëra-tjetrën, përfshirë panelin OLED, sensorët e prekjes dhe xhamin mbrojtës. Kjo strukturë e ngjitur në mënyrë industriale e bën pothuajse të pamundur zëvendësimin vetëm të xhamit pa ndikuar në pjesët e tjera.
Për këtë arsye, në shumicën e rasteve, kur dëmtohet xhami, duhet të zëvendësohet i gjithë ekrani si një njësi e vetme, gjë që rrit ndjeshëm koston e riparimit.
Një tjetër faktor është përdorimi i materialeve të cilësisë së lartë dhe teknologjisë së avancuar si Ceramic Shield në modelet më të reja, të cilat janë më rezistente, por më të shtrenjta për t’u prodhuar dhe zëvendësuar.
Gjithashtu, Apple dhe servisët e autorizuar përdorin pjesë origjinale dhe procese të certifikuara, gjë që rrit më tej çmimin e shërbimit.
Në përgjithësi, kombinimi i teknologjisë së integruar, materialeve të shtrenjta dhe procedurave të specializuara të riparimit është arsyeja pse zëvendësimi i xhamit të iPhone konsiderohet një nga riparimet më të kushtueshme në tregun e telefonave mobil.