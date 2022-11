Pse Gjermania ka nevojë më shumë se kurrë për Kinën

Kancelari gjerman Olaf Scholz mbërriti në Kinë mëngjesin e së premtes me një ekip drejtuesish të lartë dhe një mesazh të qartë – “biznesi me ekonominë e dytë më të madhe në botë duhet të vazhdojë”. Kur merret parasysh pengesa e ekonomisë gjermane, është e qartë pse Scholzi dëshiron bashkëpunim me Pekinin, pozicioni gjeopolitik i të cilit aktualisht nuk është i favorshëm, shkruan CNN.

Scholzi u takua me liderin kinez Xi Jinping dhe kancelari gjerman pritet të takohet me kryeministrin Li Keqiang. Scholzi shoqërohej nga një delegacion prej 12 industrialësh gjermanë, duke përfshirë shefin e Volkswagenit, Deutsche Bankit, Siemensit dhe gjigantin kimik BASF. Ata do të takohen me kompanitë kineze me dyer të mbyllura.