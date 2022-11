Pse është mërzitur Macron nga një bisedë e fundit me Putin?

Udhëheqësi rus Vladimir Putin “hodhi një bombë” mbi liderët perëndimorë duke iu referuar sulmeve bërthamore në Hiroshima dhe Nagasaki në një bisedë me presidentin francez Emmanuel Macron, thanë burimet diplomatike.

Të njëjtat burime thonë se Putin shprehu pikëpamjen se bombardimet – që shkaktuan dorëzimin e Japonisë dhe përfundimin e Luftës së Dytë Botërore – dëshmuan se “nuk duhet të sulmosh qytetet e mëdha për të fituar”.

Shtetet e Bashkuara hodhën dy bomba atomike mbi qytetet japoneze Hiroshima dhe Nagasaki më 6 dhe 9 gusht 1945, respektivisht.

Bombardimi vrau mijëra njerëz, shumica prej tyre civilë. Japonia iu dorëzua aleatëve më 15 gusht.

Shqetësimet se lideri rus është gati të përdorë një armë bërthamore taktike në Ukrainë, ku forcat ruse kanë pësuar viktima në rritje, po shtohen.

Macron i mërzitur

Një burim tha: “Macron ishte qartazi i mërzitur. Dukej si një aluzion shumë i rëndë se Putini mund të shpërthejë një armë taktike bërthamore në Ukrainën lindore, duke e lënë Kievin të paprekur. Kjo dukej se ishte thelbi i komenteve të tij”.

Një burim i qeverisë franceze tha për Daily Mail: “Dy presidentët padyshim diskutuan rrezikun e përdorimit të armëve bërthamore. Putin dëshiron të dërgojë mesazhin se të gjitha opsionet janë në tryezë, sipas doktrinës bërthamore ruse”.

Zyrtarët kanë paralajmëruar se Putini mund të shkojë në “bërthamore” pasi forcat ukrainase sulmuan urën që lidh Rusinë me Krimenë, për të cilën presidenti rus tha se do të “kalojë vijën e kuqe” dhe do të shkaktojë “ditën e krizës”.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky iu tha nga shërbimet e tij të sigurisë se ekzistonte një rrezik “shumë i lartë” që Rusia të përdorte në mënyrë rutinore armë bërthamore.

Putin paralajmëroi se nëse fuqitë perëndimore rrezikojnë “integritetin” e territorit rus, atëherë “ne patjetër do të përdorim të gjitha mjetet që kemi në dispozicion”, duke shtuar se “ky nuk është një bllof”.

Çfarë tha Macron-Zelensky?

Macron foli për herë të fundit me Zelensky-n të martën, kur ai ra dakord të ndihmonte në rritjen e mbrojtjes ajrore të Ukrainës. Telefonata e fundit e publikuar e presidentit francez me Putin ishte më 11 shtator, kur Macron “kërkoi një armëpushim në Ukrainë dhe rivendosjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës”.

Zbulimi në lidhje me komentet e Hiroshima/Nagasaki erdhi ndërsa Putin paralajmëroi banorët e qytetit ukrainas Kherson të largoheshin ose të përballeshin me dëbim të detyruar në territorin e kontrolluar nga Rusia. /tesheshi.com/