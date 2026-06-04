“Pse be i verbon pushteti këta njerëz”, Sela: Shasivari të kthehet në gjenezë dhe ta mendojë pse u paraqit nevoja për përfaqësim adekuat
Sa i përket Ligjit për Përfaqësim të Drejtë dhe Adekuat, kryetari i Lidhjes Shqiptare, Ziadin Sela tha se ai nuk i frikësohet kompetencës profesionale, por paragjykimit.
“Tash zoti Shasivari le të kthehet në gjenezë le t’ia bëj pyetjen vetes, pse u desht një e drejtë për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, pse këtë të drejtë e implementojnë shtetet të cilët janë multietnike, se shtete që janë monoetnike nuk kanë nevojë dhe që kanë demokraci të zhvilluar nuk kanë nevojë për kësi gjëra. Ai duhet ta dijë shumë mirë se pse u fut në kushtetutë kjo e drejtë, u fut për shkak se kishte diskriminim në bazë etnike dhe duhet ligj në mënyrë që të ndërpritet diskriminimi në bazë etnike”, tha Sela, në emisionin “Debat në Shenja”.
Ai tha se Shasivari duhet t’i jape përgjigje pyetjes se përse në Tetovë ku jeton ai shumica e gjykatësve janë maqedonas, nga 20 më duket se 15 janë maqedonas, dhe më pas të tregojë se a duhet apo jo të kemi frikë nga konkurrenca profesionale.
Sela tha se habitet se si njerëzi aq lehtë verbohen nga pushteti dhe ambientohen nga sallonet e pushtetit dhe në joshjet që i bën pushteti.