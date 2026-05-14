Pse BDI nuk mori pjesë në Kongresin e VLEN-it? Përgjigjet Ademi
Sa i përket mungesës së BDI-së, në kongresin e VLEN-it, Sekretari i BDI-së, Arbër Ademi në emisionin “Debat në Shenja”, deklaroi se fillimisht nuk e di nëse ka pasur ftesë.
“Çështja e dytë ata janë një Frankeshtajn politik, i zotërit Mickoski, ka marrë disa copa, një atje një atje, po ju bëj një alternativë të BDI-së… Modeli na nuk ia imponojmë askujt, por na jena për bashkim të shqiptarëve, por të jetë originer, autonom, se parti politike UDB ka krijuar mjaft në Maqedoni”, tha mes tjerash Ademi.