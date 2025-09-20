Protestusit anti-Trump mbajnë tubim në Washington DC
Shumë njerëz kanë mbajtur një tubim në Washington DC duke protestuar kundër administratës së presidentit Donald Trump, raporton Anadolu.
Tubimi tërhoqi pjesëmarrës nga grupe të ndryshme aktivistësh të cilët mbanin pankarta dhe brohoritnin slogane duke shprehur zhgënjimin e tyre ndaj politikave të administratës së presidentit Trump.
Organizatorët thanë se qëllimi është të nxjerrin në pah ato që ata i përshkruan si politika të dëmshme që minojnë demokracinë dhe thellojnë përçarjet brenda vendit.
Tubimi, i cili ishte kryesisht paqësor, pasqyroi mos pajtimin e vazhdueshëm publik dhe theksoi rolin e Washingtonit si një pikë qendrore për demonstratat mbarëkombëtare.