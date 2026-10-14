Protestuesit zhvendosin revoltën te Ministria e Drejtësisë, studentët i vënë flakën godinës

Protestuesit zhvendosin revoltën te Ministria e Drejtësisë, studentët i vënë flakën godinës

Protestuesit i kanë vënë zjarrin Ministrisë së Drejtësisë.

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Shik.mk

Studentët u zhvendosën nga Kryeministria dhe Bulevardi për të mbërritur te Ministria e Drejtësisë.

Pas Ministrisë së Arsimit, Financave, Bashkisë, Ministrisë së Brendshme e Kryeministrisë, tashmë protestuesit ka zhvendosur revoltën e tyre te “Drejtësia”.

Protesta në Tiranë është përshkallëzuar, ndërsa policia ka përdorur gaz lotsjellës masivisht dhe bombola shpërthyese në përpjekje për të shpërndarë protestuesit.

Pavarësisht ndërhyrjes së forcave të rendit, studentët vijojnë qëndresën, duke qëndruar të organizuar dhe të bashkuar në rrugët e kryeqytetit.

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