Protestuesit sulmojnë me molotovë Ministrinë e Brendshme, efektivët kundërpërgjigjen nga tarraca me gaz lotsjellës
Situata paraqitet e tensionuar pranë Ministrisë së Brendshme në Tiranë, ku protestuesit kanë hedhur molotovë në drejtim të godinës, ndërsa efektivët e vendosur në tarracë janë kundërpërgjigjur me gaz lotsjellës. Në zonë vijojnë edhe shpërthimet e kapsollave ndërsa dhe një pemë aty pranë ka marrë flakë.
Situata paraqitet e tensionuar pranë Ministrisë së Brendshme në Tiranë, ku protestuesit kanë hedhur molotovë në drejtim të godinës, ndërsa efektivët e vendosur në tarracë janë kundërpërgjigjur me gaz lotsjellës. Në zonë vijojnë edhe shpërthimet e kapsollave ndërsa dhe një pemë aty pranë ka marrë flakë.