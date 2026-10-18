Protestuesit sulmojnë me molotovë Ministrinë e Brendshme, efektivët kundërpërgjigjen nga tarraca me gaz lotsjellës

Protestuesit sulmojnë me molotovë Ministrinë e Brendshme, efektivët kundërpërgjigjen nga tarraca me gaz lotsjellës

Situata paraqitet e tensionuar pranë Ministrisë së Brendshme në Tiranë, ku protestuesit kanë hedhur molotovë në drejtim të godinës, ndërsa efektivët e vendosur në tarracë janë kundërpërgjigjur me gaz lotsjellës. Në zonë vijojnë edhe shpërthimet e kapsollave ndërsa dhe një pemë aty pranë ka marrë flakë.
Situata paraqitet e tensionuar pranë Ministrisë së Brendshme në Tiranë, ku protestuesit kanë hedhur molotovë në drejtim të godinës, ndërsa efektivët e vendosur në tarracë janë kundërpërgjigjur me gaz lotsjellës. Në zonë vijojnë edhe shpërthimet e kapsollave ndërsa dhe një pemë aty pranë ka marrë flakë.

MARKETING

Të ngjajshme

Arkin Jahiji shpall fitore në Bërvenicë: Gara finale dhe festa do të jetë më 1 nëntor

Arkin Jahiji shpall fitore në Bërvenicë: Gara finale dhe festa do të jetë më 1 nëntor

Bujar Osmani: Bërvenica është vetëm fillimi, vullneti i shqiptarëve që e injoruat dje, sot po kthehet për t’ju kërkuar llogari

Bujar Osmani: Bërvenica është vetëm fillimi, vullneti i shqiptarëve që e injoruat dje, sot po kthehet për t’ju kërkuar llogari

Moska i përgjigjet Ramës mbi akuzat për ndërhyrje në protestat në Shqipëri

Moska i përgjigjet Ramës mbi akuzat për ndërhyrje në protestat në Shqipëri

Bedri Hamza jep dorëheqje nga pozita e Kryetarit të PDK-së

Bedri Hamza jep dorëheqje nga pozita e Kryetarit të PDK-së

Përfundon procesi i votimit në Bërvenicë, fillon numërimi i votave

Përfundon procesi i votimit në Bërvenicë, fillon numërimi i votave

Ahmeti reagon për protestat në Shqipëri: Thirrja ime është për maturi, dialog dhe përgjegjësi mbarëkombëtare

Ahmeti reagon për protestat në Shqipëri: Thirrja ime është për maturi, dialog dhe përgjegjësi mbarëkombëtare