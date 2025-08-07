Protestuesit përleshen me policinë në Hagë gjatë debatit për emergjencën në Gaza
Protestuesit u përplasën me policinë sot jashtë Dhomës së Përfaqësuesve në Holandë gjatë një debati të jashtëzakonshëm parlamentar mbi situatën humanitare në Gaza, raporton Anadolu.
Demonstruesit u mblodhën para ndërtesës së parlamentit, hodhën bojë të kuqe dhe miell në hyrje, ndërsa brohorisnin slogane që dënonin gjenocidin në Gaza.
Disa protestues u ndaluan nga policia pasi refuzuan të zbatojnë urdhrat për t’u shpërndarë.
Protesta përkoi me një seancë të veçantë parlamentare për të trajtuar katastrofën humanitare gjithnjë në rritje në Gaza.
Izraeli po përballet me zemërim të shtuar për shkak të luftës së tij shkatërruese në Gaza, ku më shumë se 61.000 njerëz janë vrarë që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar në prag të urisë.
Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) lëshoi urdhra arresti për Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) për luftën e tij ndaj enklavës palestineze.