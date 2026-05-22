Protestuesit në Grenlandë denoncojnë hapjen e konsullatës së re amerikane

Qindra njerëz marshuan nëpër kryeqytetin e Grenlandës të enjten për të protestuar kundër hapjes së një konsullate më të madhe amerikane, transmeton Anadolu.

Videot e qarkulluara në mediat sociale treguan protestues që bërtisnin “Shkoni në shtëpi SHBA!”

Demonstruesit mbanin gjithashtu pankarta që thoshin “Nuk duam paratë tuaja”, ndërsa mysafirët brenda postës diplomatike të sapohapur në Nuuk qendror morën pjesë në një pritje që shënonte zgjerimin.

Konsullata është pjesë e një përpjekjeje më të gjerë të SHBA-së për të zgjeruar praninë e saj diplomatike dhe strategjike në Grenlandë, një territor gjysmëautonom brenda Mbretërisë së Danimarkës, mes interesit të vazhdueshëm të presidentit Donald Trump në ishullin Arktik.

Kryeministri i Grenlandës, Jens-Frederik Nielsen, refuzoi të merrte pjesë në ceremoninë e hapjes dhe disa zyrtarë të tjerë gjithashtu nuk morën pjesë në event pasi marrëdhëniet me Washingtonin mbeten të tendosura. Ligjvënësit gjithashtu kanë refuzuar publikisht ftesat për eventet e konsullatave, duke përmendur klimën politike.

Ambasadori i SHBA-së në Danimarkë, Ken Howery, tha se SHBA-ja ka përjashtuar përdorimin e forcës dhe theksoi se e ardhmja e Grenlandës duhet të vendoset nga banorët e Grenlandës.

Pavarësisht këtyre sigurimeve, hapja nxori në pah kundërshtimin publik në rritje dhe shqetësimin politik mbi praninë e zgjeruar të SHBA-së në ishull.

