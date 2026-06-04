Protestuesit libianë hyjnë me forcë në selinë e misionit të OKB-së pas raportimeve për “vendosjen e migrantëve”

Protestuesit libianë hyjnë me forcë në selinë e misionit të OKB-së pas raportimeve për “vendosjen e migrantëve”

Protestues libianë kanë hyrë me forcë në një zyrë të misionit të OKB-së në perëndim të kryeqytetit Tripoli, pas raportimeve për vendosjen e migrantëve në vend, transmeton Anadolu.

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Video të shpërndara nga aktivistë në rrjetet sociale treguan protestuesit duke hyrë në selinë e misionit të OKB-së në zonën Xhanzur të Tripolit.

Demonstruesit gjithashtu bllokuan hyrjen në zyrën e Agjencisë së OKB-së për Refugjatët në lagjen Sarraj, duke grumbulluar pirgje rëre në hyrjet e saj, sipas pamjeve të publikuara në internet.

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