Protestuesit kundër agjencisë ICE përplasen me policinë jashtë një qendre ndalimi në New Jersey
Protestuesit janë përplasur me Policinë Shtetërore në New Jersey jashtë qendrës së ndalimit për emigrantë Delaney në qytetin Newark, pasi demonstratat kundër zbatimit të ligjeve amerikane të emigracionit u kthyen në të dhunshme, transmeton Anadolu.
Më shumë se 200 persona u mblodhën jashtë objektit, ku gjatë gjithë ditës ishin mbledhur grupe kundër dhe pro agjencisë së emigracionit ICE.
Tensionet u përshkallëzuan pasi disa protestues shtynë barrikadat metalike që rrethonin qendrën e ndalimit, ndërsa policia e pajisur me mjete kundër trazirave reagoi duke përdorur gaz lotsjellës dhe ndërhyri për të shpërndarë turmën.
Më vonë u angazhuan edhe policë me kuaj, ndërsa disa demonstrues hodhën gurë dhe shishe drejt forcave të rendit, ndërsa disa të tjerë u bënin thirrje protestuesve të respektonin urdhrat e policisë. Sipas raportimeve, protestuesit gjithashtu ndezën një zjarr në rrugën pranë objektit.
Trazirat ndodhën pavarësisht një thirrjeje të mëhershme për qetësi nga guvernatorja e shtetit New Jersey, Mikie Sherrill, e cila mbrojti angazhimin e policisë shtetërore si “absolutisht të domosdoshëm” dhe u bëri thirrje personave që vinin nga shtete të tjera të shmangnin krijimin e kaosit.
Përplasja vjen pas gati një jave protestash pranë Sallës Delaney, përfshirë një incident të hënën, kur senatori amerikan Andy Kim raportohet se u spërkat me sprej djegës nga agjentët e emigracionit gjatë një demonstrate.
Qendra e ndalimit, e operuar nga një kompani private, është bërë gjithashtu objekt kritikash nga të ndaluarit, disa prej të cilëve raportohet se kanë hyrë në grevë urie për shkak të asaj që e përshkruajnë si cilësi të dobët të ushqimit dhe kujdes të pamjaftueshëm mjekësor.
Administrata e presidentit Donald Trump i ka mohuar këto pretendime dhe ka akuzuar protestuesit për sjellje të çrregullt dhe sulme ndaj punonjësve të forcave të rendit.