Protestuesit godasin me mjete piroteknike objektin e EULEX-it

Protestuesit godasin me mjete piroteknike objektin e EULEX-it

Gjatë protestës së zhvilluar sot protestuesit kanë hedhur mjete piroteknike në drejtim të objektit të EULEX-it.

Mjetet piroteknike janë hedhur në drejtim të objektit, ndërsa autoritetet e rendit kanë qenë të pranishme për të monitoruar situatën dhe për të ruajtur rendin dhe sigurinë.

Ndryshe, protesta është zhvilluar në shenjë kundërshtimi ndaj zhvillimeve të fundit, ndërsa pritet që autoritetet të japin më shumë informacione lidhur me incidentin dhe masat e ndërmarra.

 

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