Protestë në Utrecht të Holandës kundër sulmit “racist” të policisë ndaj dy grave myslimane

Protestë në Utrecht të Holandës kundër sulmit “racist” të policisë ndaj dy grave myslimane

Demonstrues u mblodhën në sheshin Vredenburg në Utrecht të Holandës për të protestuar kundër asaj që e përshkruan si dhunë policore raciste, pasi në internet u përhapën pamje që tregojnë një oficer policie duke shkelmuar dy gra myslimane dhe duke i goditur me shkop gjatë një incidenti këtë javë, raporton Anadolu.

Protesta, e mbajtur nën sloganin “Duart larg motrave tona”, mblodhi aktivistë dhe banorë, të cilët thanë se rasti nuk duhet trajtuar si një episod i izoluar, duke theksuar se dhuna diskriminuese është sistematike dhe përsëritëse.

Folësit në tubim thanë se ngjarjet e kësaj jave ishin “pika e fundit”, duke u bërë thirrje drejtuesve të policisë të kërkojnë falje ndaj viktimave dhe shoqërisë, si dhe të ndërmarrin hapa për të parandaluar incidente të ngjashme në të ardhmen.

Protestuesit kërkuan gjithashtu pezullimin nga detyra të policit të përfshirë, duke brohoritur slogane si “Pa drejtësi, s’ka paqe, jo policisë raciste” dhe “Polici fashiste, ndal terrorin”.

Pas tubimit në qendër të qytetit, demonstruesit marshuan nga sheshi Vredenburg dhe vazhduan protestën përpara Stacionit Policor Paardenveld.

Në një deklaratë me shkrim, policia tha se ka nisur një hetim për incidentin dhe se të gjitha pamjet e disponueshme nga kamerat do të shqyrtohen si pjesë e asaj që e përshkroi si hetim të gjerë.

Deklarata shtoi se një grua është ndaluar nën dyshimin për fyerje ndaj një oficeri policie.

Transmetuesi publik holandez NOS raportoi se një zëdhënës i policisë tha se pamjet që po qarkullojnë kanë nxitur emocione të forta dhe kanë ngritur pikëpyetje, veçanërisht lidhur me racizmin.

MARKETING

Të ngjajshme

Portret gjigant ekspozohet në Barcelonë në nder të vogëlushes palestineze Hind Rajab të vrarë nga Izraeli

Portret gjigant ekspozohet në Barcelonë në nder të vogëlushes palestineze Hind Rajab të vrarë nga Izraeli

Shefi i OKB-së “i vendosur” të kundërshtojë hapat izraelitë që dëmtojnë zgjidhjen me 2 shtete

Shefi i OKB-së “i vendosur” të kundërshtojë hapat izraelitë që dëmtojnë zgjidhjen me 2 shtete

Norvegjia do të shpenzojë gati 2 miliardë dollarë për sistemin e artilerisë së Koresë së Jugut

Norvegjia do të shpenzojë gati 2 miliardë dollarë për sistemin e artilerisë së Koresë së Jugut

Ministri i Jashtëm turk bën thirrje për pakt sigurie në Lindjen e Mesme bazuar në besim dhe solidaritet rajonal

Ministri i Jashtëm turk bën thirrje për pakt sigurie në Lindjen e Mesme bazuar në besim dhe solidaritet rajonal

Kallas i kërkon SHBA-së të mos bombardojë Iranin: Rajoni s’ka nevojë për një luftë të re

Kallas i kërkon SHBA-së të mos bombardojë Iranin: Rajoni s’ka nevojë për një luftë të re

Turqia mohon raportet për tërheqjen e trupave nga postet ushtarake në veri të Sirisë

Turqia mohon raportet për tërheqjen e trupave nga postet ushtarake në veri të Sirisë