Protestë në Utrecht të Holandës kundër sulmit “racist” të policisë ndaj dy grave myslimane
Demonstrues u mblodhën në sheshin Vredenburg në Utrecht të Holandës për të protestuar kundër asaj që e përshkruan si dhunë policore raciste, pasi në internet u përhapën pamje që tregojnë një oficer policie duke shkelmuar dy gra myslimane dhe duke i goditur me shkop gjatë një incidenti këtë javë, raporton Anadolu.
Protesta, e mbajtur nën sloganin “Duart larg motrave tona”, mblodhi aktivistë dhe banorë, të cilët thanë se rasti nuk duhet trajtuar si një episod i izoluar, duke theksuar se dhuna diskriminuese është sistematike dhe përsëritëse.
Folësit në tubim thanë se ngjarjet e kësaj jave ishin “pika e fundit”, duke u bërë thirrje drejtuesve të policisë të kërkojnë falje ndaj viktimave dhe shoqërisë, si dhe të ndërmarrin hapa për të parandaluar incidente të ngjashme në të ardhmen.
Protestuesit kërkuan gjithashtu pezullimin nga detyra të policit të përfshirë, duke brohoritur slogane si “Pa drejtësi, s’ka paqe, jo policisë raciste” dhe “Polici fashiste, ndal terrorin”.
Pas tubimit në qendër të qytetit, demonstruesit marshuan nga sheshi Vredenburg dhe vazhduan protestën përpara Stacionit Policor Paardenveld.
Në një deklaratë me shkrim, policia tha se ka nisur një hetim për incidentin dhe se të gjitha pamjet e disponueshme nga kamerat do të shqyrtohen si pjesë e asaj që e përshkroi si hetim të gjerë.
Deklarata shtoi se një grua është ndaluar nën dyshimin për fyerje ndaj një oficeri policie.
Transmetuesi publik holandez NOS raportoi se një zëdhënës i policisë tha se pamjet që po qarkullojnë kanë nxitur emocione të forta dhe kanë ngritur pikëpyetje, veçanërisht lidhur me racizmin.