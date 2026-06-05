Protestë në Prishtinë në mbrojtje të gjuhës shqipe në RMV
Sot në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë, mbahet protestë në mbështetje të studentëve dhe kërkesave të tyre për mbrojtjen e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut.
Protesta zhvillohet para Ambasadës së Maqedonisë së Veriut në Kosovë, nën moton “Gjuha shqipe është e drejtë, jo privilegj”.
Organizatorët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje të gjerë, duke theksuar rëndësinë e respektimit të të drejtave gjuhësore dhe arsimore të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Në këtë tubim pritet të marrin pjesë studentë, aktivistë dhe qytetarë që duan të shprehin solidaritetin e tyre.
Qëllimi i protestës është ngritja e zërit për barazi dhe respektim të plotë të gjuhës shqipe në institucione, si dhe mbështetje për studentët që kanë ngritur këto kërkesa.