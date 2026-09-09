Protestë në Lubjanë kundër hapjes së ambasadës izraelite, propozohet riemërtimi i rrugës në “Rruga e Palestinës”
Para disa institucioneve të Sllovenisë në Lubjanë të mërkurën u mbajt protestë me rastin e vizitës së ministrit të Jashtëm izraelit Gideon Sa’ar dhe hapjes së ambasadës izraelite, raporton Anadolu.
Protestuesit kërkuan mbylljen e ambasadës izraelite, ndërprerjen e bashkëpunimit ekonomik të Sllovenisë me Izraelin dhe Palestinë të lirë.
Gjatë protestës u dëgjuan slogane si “Izraeli i frikësohet vullnetit të popullit tonë”, “Kundër bashkëpunimit ekonomik me Izraelin” dhe “Ndalni gjenocidin”. Disa pjesëmarrës shprehën kundërshtimin ndaj importit të pajisjeve mjekësore izraelite në Slloveni, duke theksuar se fëmijët palestinezë po vdesin në Gaza.
Protesta, e mbajtur nën sloganin “Jo ambasadës së gjenocidit”, u zhvillua gjithashtu me rastin e hapjes së ambasadës izraelite në rrugën Dimiçeva. Thirrje të ngjashme u dëgjuan më herët gjatë takimit të ministrit slloven të Punëve të Jashtme dhe Evropiane, Tone Kajzer, me Sa’arin para Ministrisë së Punëve të Jashtme të Sllovenisë.
Organizatorët e protestës propozuan gjithashtu që rruga Dimiçeva, ku ndodhet ambasada izraelite, të riemërtohet në “Rruga e Palestinës”.
Nisma i është dërguar komisionit kompetent të Qytetit të Lubjanës, ndërsa organizatorët thanë se riemërtimi do të ishte një shenjë solidariteti me popullin palestinez.
Si arsyetim shtesë, ata përmendën praktikën ndërkombëtare të riemërtimit të rrugëve ku ndodhen ambasadat e shteteve që akuzohen për shkelje të të drejtave të njeriut, përfshirë Afrikën e Jugut, Arabinë Saudite, SHBA-në dhe Rusinë.
Komisioni kompetent i Qytetit të Lubjanës pritet të vendosë për propozimin në mbledhjen e rregullt në tetor 2026, njoftoi instituti “Danes je nov dan”.
Protesta u mbajt gjatë vizitës së ministrit të Jashtëm izraelit Gideon Sa’ar në Slloveni dhe hapjes së ambasadës së Izraelit, të cilat zyrtarët sllovenë dhe izraelitë i vlerësuan si hap të rëndësishëm në marrëdhëniet dypalëshe.
Organizatorët e protestës iu referuan gjithashtu procedurave që zhvillohen para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë dhe Gjykatës Ndërkombëtare Penale lidhur me veprimet e Izraelit në territoret palestineze.
Ata paraqitën të dhëna për numrin e madh të të vrarëve dhe të plagosurve në Gaza, veçanërisht fëmijëve, dhe akuzuan Izraelin për vazhdimin e sulmeve edhe gjatë periudhës së armëpushimit.
– Propozim për shkarkim kushtetues të kryeministrit
Partitë Lëvizja për Liri dhe Levica të mërkurën paraqitën në Parlamentin e Sllovenisë një propozim për shkarkimin kushtetues të kryeministrit Janez Jansha, kryesisht për shkak të qëndrimit të qeverisë së tij ndaj Izraelit.
Kryetari i Lëvizjes për Liri, Robert Golob, tha se qeveria e Janshas po ndjek një politikë të jashtme që është ekskluzivisht në interes të Izraelit, duke bërë që Sllovenia të mos ndjekë më politikë të jashtme sovrane.
“Me këtë, kryeministri ka shkelur Kushtetutën e Republikës së Sllovenisë, Ligjin për Punët e Jashtme, Kartën e Kombeve të Bashkuara, si dhe një sërë rezolutash ndërkombëtare të OKB-së”, tha Golob, duke shpjeguar se qëllimi i propozimit për shkarkim kushtetues është që Gjykata Kushtetuese ta shkarkojë Janshan nga detyra e kryeministrit.