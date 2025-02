Protestë masive në Bruksel për reformat e pensioneve, policia përdori gaz lotsjellës

Dhjetëra mijëra belgë dolën mbrëmjen e djeshme në rrugë për të protestuar kundër reformave të planifikuara të qeverisë së re të pensioneve, gjatë ditës së parë të një greve shumëditore që ka ndaluar të gjithë trafikun ajror në vend.

Policia lokale njoftoi në platformën X se 60,000 njerëz i ishin bashkuar grevës në Bruksel.

Protestuesit u përleshën me policinë jashtë selisë së partisë liberale të qendrës së djathtë MR, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës, me policinë duke përdorur gaz lotsjellës dhe një top uji.

Mediat lokale raportuan për përplasje të ngjashme në selinë e një tjetër anëtari të koalicionit Les Engage, Partisë Demokristiane, raporton Reuters.

Demonstruesit mbanin pankarta me fjalët “Ne nuk jemi limon” dhe fraza latine, të cilat përdoren shpesh nga kryeministri i ri Bart De Wever, tha agjencia.

Aeroporti i Brukselit anuloi 430 fluturime sot, tha një zëdhënës i aeroportit, duke shtuar se ndërprerja në sektorin e trafikut ajror do të zgjasë vetëm një ditë.

Reforma e planifikuar e pensioneve përfshin stimuj për ata që punojnë përtej moshës së pensionit prej 35 vitesh shërbimi, në krahasim me ata që dalin në pension të parakohshëm. Masat e reja janë më pak të favorshme për personat me të ardhura më të ulëta në krahasim me sistemin e mëparshëm, i cili përfshinte një shumë të përgjithshme bazuar në kohëzgjatjen e karrierës.

Qeveria e nacionalistit flamand Bart De Wever u betua më 3 shkurt, pas tetë muaj negociatash që rezultuan në një koalicion prej pesë partish, duke përfshirë partitë e krahut të djathtë, centrist dhe socialist Vooruit.

