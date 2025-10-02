Protestë jashtë stadiumit Wembley në Londër, kërkohet përjashtimi i Izraelit nga UEFA dhe FIFA

Protestë jashtë stadiumit Wembley në Londër, kërkohet përjashtimi i Izraelit nga UEFA dhe FIFA

Një grup protestuesish u mblodhën jashtë Stacionit të Metrosë Wembley Park në Londër të enjten duke kërkuar dëbimin e Izraelit nga UEFA dhe FIFA, raporton Anadolu.

Protestuesit marshuan drejt pjesës së përparme të stadiumit Wembley, duke brohoritur slogane dhe duke kërkuar largimin e menjëhershëm të Izraelit nga organizatat ndërkombëtare të futbollit.

Thirrjet janë shtuar për pezullimin e Izraelit nga futbolli ndërkombëtar, me Bashkimin e Shoqatave Evropiane të Futbollit (UEFA) që është gjithnjë e më shumë nën presion për të mbajtur një votim nëse do të ndalojë ekipin kombëtar izraelit dhe klubet e tij nga garat.

Ekspertët e OKB-së, federatat kombëtare të futbollit dhe udhëheqës politikë thonë se veprimet e Izraelit në Gaza janë të papajtueshme me vlerat e sportit ndërkombëtar.

Javën e kaluar, ekspertët e OKB-së i kërkuan Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Futbollit (FIFA) dhe UEFA-s të pezullojnë pjesëmarrjen e Izraelit, duke e përshkruar një masë të tillë si “përgjigje të nevojshme për të adresuar gjenocidin e vazhdueshëm në territorin e pushtuar palestinez”.

Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë më shumë se 66.000 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. OKB-ja dhe grupet e të drejtave të njeriut kanë paralajmëruar vazhdimisht se enklava po bëhet e pabanueshme, me urinë dhe sëmundjet që po përhapen me shpejtësi.

