Protestë jashtë Parlamentit Evropian, kërkohet ndërprerja e gjenocidit në Gaza

Anëtarë të stafit të Bashkimit Evropian (BE) dhe një grup individësh që do të fillojnë një grevë urie më 16 qershor në Kishën Beguinage kanë organizuar një demonstratë para Parlamentit Evropian, duke kërkuar ndërprerjen e gjenocidit në Gaza, raporton Anadolu.

Protesta, e cila zakonisht mbahet nga punonjësit e institucioneve të BE-së çdo të enjte para Komisionit Evropian, këtë javë u zhvendos në Sheshin e Luksemburgut, jashtë Parlamentit Evropian, në solidaritet me individët në grevë të urisë.

Gjatë demonstratës, disa pjesëmarrës u veshën si ushtarë izraelitë, ndërsa disa të tjerë mbanin uniforma të burgosurish me duat e lidhura me zinxhirë, duke u gjunjëzuar në shenjë proteste simbolike. Gjithashtu u ngritën pankarta me imazhe të të burgosurve palestinezë dhe kushteve të burgjeve izraelite.

Thirrjet si “Ndaloni gjenocidin”, “Jepini fund pushtimit izraelit”, “Hiqni pandëshkueshmërinë” dhe “Vendosni sanksione ndaj Izraelit” jehonin në Sheshin e Luksemburgut.

Protestuesit gjithashtu kërkuan lirimin e eurodeputetes franceze me origjinë franceze, Rima Hassan, e cila u ndalua nga forcat izraelite në ujërat ndërkombëtar derisa ndodhen në anijen humanitare Madleen në rrugën për në Gaza.

Ligjvënësja e parlamentit izraelit me origjinë palestineze, Aida Touma-Suleiman, shprehu mbështetjen e saj për protestën, duke falënderuar ata që flasin kundër “gjenocidit, urisë, pushtimit dhe aparteidit” dhe që mbrojnë lirinë palestineze.

Ajo gjithashtu e kritikoi udhëheqjen e BE-së, duke e quajtur atë “hipokrite”, duke u shprehur se “çfarë më shumë u duhet atyre për të ndërmarrë veprime”.

Nga ana tjetër, Daniel Alliët, pastor i Kishës Beguinage të Brukselit, njoftoi se një grevë urie pesë-ditore do të fillojë atje më 16 qershor, duke ftuar të gjithë individët e shqetësuar të bashkohen me iniciativën.

Disa anëtarë të Parlamentit Evropian, përfshirë Marc Botenga, Danilo Della-Valle dhe Lynn Boylan, gjithashtu shprehën mbështetjen e tyre për protestën.

Izraeli vazhdon t’i mbajë të mbyllura të gjitha pikat kufitare të Gazës për ndihmën humanitare që nga fillimi i muaji mars, mes paralajmërimeve nga agjencitë e ndihmës për rrezikun e urisë midis 2.4 milionë banorëve të Gazës.

Duke hedhur poshtë thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ushtria izraelite vazhdon me ofensivën brutale kundër Gazës që nga tetori i vitit 2023, duke vrarë të paktën 55.200 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhër-arreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.

