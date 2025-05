Protestë gjigante në Hagë për Gazën: Qeveria holandeze të vendosë vijat e kuqe!

Me dhjetëra mijëra vetë zbritën në rrugët e Hagës me thirrjet që qeveria holandeze të mos mbetet një kundruese pasive e konfliktit, për të kalojë në veprime konkrete për ndalimin e fushatës së Izraelit në Gaza.

Organizatorët, që folën për tubimin më të madh në vend prej dy dekadash, e vendosën numrin e pjesëmarrësve në 100 mijë. Një shifër e tillë u mbështet edhe nga grupet e të drejtave të njeriut dhe agjencitë e ndihmës – duke përfshirë Amnesty International, Save the Children dhe Doctors Without Borders. Demonstruesit thanë se në këtë mënyrë, po ngrinin zërin e tyre kundër padrejtësisë.

“Pjesëmarrja ime në këtë demonstratë është kundër genocidit në Gaza dhe kundër bashkëfajësisë holandeze në të. Holanda ende furnizon pjesë të F-35-save dhe refuzon me vendosmëri të dënojë veprimet e Izraelit“, u shpreh protestuesi Rick Timmermans.

“Ndihesh i pafuqishëm kur shikon kaq shumë padrejtësi dhe ti nuk mund të bësh asgjë tjetër, pervec se ta bësh zërin tënd të dëgjohet. Ndonjëherë më vjen turp nga qeveria jonë, që nuk dëshiron të vendosë një vijë të qartë. Megjithatë, kur shoh këtë tubim ndihem krenare për vendin tim, sepse them se ka vërtet kaq shumë njerëz që mbështesin dhe duan të mirën”, tha Jolanda Nio, mësuese shkolle.

“Qeveria duhet të dëgjojë zërin e njerëzve. Unë e di që ata brenda koalicionit mund të mos jenë të gjithë dakord, por ajo që po ndodh me Izraelin është e papranueshme“, u shpreh Renske Schipman, menaxher projekti.

Marshuesit kaluan pranë Pallatit të Paqes, selisë së Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë të Kombeve të Bashkuara, ku vitin e kaluar gjyqtarët urdhëruan Izraelin të bënte gjithçka që mundej për të parandaluar vdekjen, shkatërrimin dhe çdo akt gjenocidi në Gaza. Ata përshkuan një unazë prej 5 kilometrash rreth qendrës së qytetit të Hagës, për të krijuar kështu në mënyrë simbolike vijën e kuqe që thonë se qeveria nuk ka arritur ta vendosë.

